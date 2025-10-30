習川會沒談台灣！中美釋放震撼信號？旅美學者：台灣要做好最壞準備

後美國總統川普與中國大陸國家主席習近平今（30）日於南韓的峰會結束後，川普說，雙方在「在許多事項上達成共識」，並強調沒有談到台灣。對此，旅美教授翁履中直言，對了解中美互動的人來說，「不談」本身就是一種信號。台灣只能針對最壞的情況做好準備，而不是只討論最樂觀的劇本。

川普今和習近平會面。（圖/美聯社）

對於習川會的結果，翁履中也隨即在臉書發文表示，這場習川會，看似氣氛熱絡，實則更像一場「確認會」，而不是一次試圖「突破」的峰會。雙方各自帶著劇本上場，川普需要「交出外交成績單」，習近平則希望「釋出善意、穩定市場，但不讓步」。結果是：兩人都各取所需，拿回一些政治資本，但真正的結構性矛盾完全沒動。

廣告 廣告

翁履中指出，川普要成績，北京給面子。美國毒品問題嚴重，芬太尼（Fentanyl）早已成為選戰焦點。中國大陸是主要化學原料來源國，這次川普以「減關稅」交換北京「強化管制」，對川普而言，這是可被包裝成「讓中國大陸讓步」的外交成就。但事實上，這只是象徵性的動作，中國大陸早已設立芬太尼出口監管制度。真正的關鍵在於：川普早在幾個月前就設好這個談判陷阱。川普先喊出「因為芬太尼所以要加徵懲罰性關稅」，再藉與習會面「取消懲罰稅」，製造「成功談判」的印象。這是典型的川普式劇本：先製造問題，再宣告自己解決問題。

川普30日結束與習近平會談後，稱此次會晤是「巨大成功」。（圖/美聯社）

至於中國大陸，翁履中直言是「有聲無實」讓步，他說北京這次配合了兩個項目：大豆與稀土。大豆採購，是低成本的政治禮物：能滿足川普農業州選票，卻不傷中國大陸戰略。稀土出口鬆綁，則是「信號型操作」：穩住市場、緩解緊張，但北京保留隨時再收緊的彈性。這樣的手法，其實是北京慣用的「戰略退半步」模式：表面妥協，實質維持主導權。這次會談，北京給了川普一點「面子」，卻沒給他真正的「籌碼」。

翁履中進一步指出，台灣議題沒說出口，不代表不存在，很多人關心：川普到底有沒有談台灣？官方說法是「台灣被排除在談判桌之外」。但對了解中美互動的人來說，「不談」本身就是一種信號。對北京而言，當前首要任務是「穩定交流氣氛、重塑國際信任」。既然中國大陸對自身國力更有信心，就不急著拿台灣議題開刀。對川普而言，台灣是「高風險、低收益」的話題，一旦處理不好，會得罪北京、又引起台北緊張，不如避談。所以，雙方選擇「經濟優先、政治延後」的互動，也是一種暫時的「戰略冷卻」。北京要維穩市場，華府要避免摩擦。這次川習會的真正目的，是「止血不對抗、降溫不退讓」。北京的沉默，不等於軟弱。

翁履中提醒：政策判斷不能建立在單一假設上。作為政策決策者，面對國際局勢，台灣只能針對最壞的情況做好準備，而不是只討論最樂觀的劇本。北京的沉默，也可能是一種戰略耐心。它未必是退縮，而是選擇「等對手自亂」。當中國大陸的戰略節奏進入「穩步推進」階段，它或許認為，等美國陷入內部政治混亂或選舉焦慮，再提出要求，籌碼反而更大。所以，不提台灣，不是放棄；而是把這張牌留到更有利的時刻。翁履中最後強調，這場會談的本質，是兩大強權「換了一種不著痕跡的對抗方式」，讓外界去揣測美中競爭！這場競爭沒有結束，也不太可能這麼快分出高下，但雙方進入了「帶笑的冷戰」階段。川習各自笑容背後，盤算的都是雙方該如何延續這場拉鋸。

延伸閱讀

帶小孩搭高鐵遭發「寧靜車廂」警告牌？ 高鐵澄清：無此情事

高市早苗成「帶貨王」 首相同款黑色手提包訂單排到明年4月

超越「荷蘭川普」！38歲葉騰領軍勝選 有望成荷首位同志總理