習川會落幕！總統府：樂見任何有助於確保區域安全穩定現狀
中國大陸國家主席習近平與美國總統川普今日在韓國釜山的會晤，而川普在會晤後透露雙方沒有談到台灣議題。對此，行政院長卓榮泰受訪時表示「我們努力也請國人一起，把台灣顧好守好」。總統府則表示他們立場是「樂見任何有助於確保區域安全穩定現狀，也很樂見像這樣能夠降低各種單一行為對於區域所帶來衝擊，持續做一些降低風險的努力」。
川普與習近平今天（30日）上午10時在南韓舉行會談。會談結束後，川普表示，雙方「在許多事項上達成共識」，其中包含關稅、稀土、大豆與芬太尼議題。他也宣布，明年4月會訪問中國大陸。至於台灣議題，川普直言「會中沒提到」。
對此，卓榮泰今表示，「我們努力也請國人一起，把台灣顧好守好，世界就會更珍惜台灣的重要，大家努力」。總統府發言人郭雅慧則表示，對於美中領袖的會談，一直都有持續在關注當中，「我們的立場是非常樂見任何有助於確保區域安全穩定現狀，也很樂見像這樣能夠降低各種單一行為對於區域所帶來衝擊，持續做一些降低風險的努力」。
郭雅慧強調，一如過去所說的，台灣會跟美方持續來保持密切的聯繫，彼此的溝通都是很順暢的，未來也會持續跟美國合作，共同致力來維護區域、尤其是印太和台海的區域安全穩定繁榮，「我們會朝這個目標這個方向持續努力」。
