習川會釜山登場！習近平：中美可互相成就、共同繁榮、平穩向前

大陸國家主席習近平30日上午在南韓釜山與美國總統川普舉行會晤。習近平表示，中美國情不同有分歧是正常的，雙方作為「掌舵人」應讓中美關係這艘大船平穩前行，雙方完全可以互相成就、共同繁榮。

大陸國家主席習近平。（圖／美聯社）

習近平表示，自美國總統川普連任以來，雙方領導人進行3次通話，多次互致信函，保持密切聯繫，共同引領中美關係保持總體穩定。前幾天，兩國經貿團隊在吉隆玻舉行了新一輪磋商，就解決各自當前的主要關切達成基本共識，也為今天雙方的會晤提供了必要條件。

廣告 廣告

習近平表示，中美兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，他與川普作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。

習近平強調，大陸的發展振興同川普要實現的「讓美國再次偉大」是並行不悖的，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。中美兩國應當做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。他願繼續同川普一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為兩國各自發展營造良好的環境。

最後習近平指出，川普熱心推動地區熱點問題解決，中方也一直在以自己的方式就當前各種熱點問題勸和促談。當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。

延伸閱讀

MLB/道奇世界大賽退無可退 大谷翔平G6有可能接救援投手

MLB/菜鳥耶薩維奇飆12K史上第一人 球團形容他「心跳很慢」

MLB/藍鳥首局前兩棒背靠背開轟 創世界大賽紀錄