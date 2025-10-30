「習川會」前數小時！川普突宣布「重啟核試驗」

美國總統川普今天宣布，他已指示美國國防部「立即」重啟核武器試驗，以回應「其他國家的核試驗行動」。此一決定象徵美國自1992年以來首次可能結束長達30餘年的核試驗自我禁令，震撼國際社會。

川普（Donald Trump）在社交平台上發文表示，「美國擁有全球最多的核武器，其次是俄羅斯，中國則是『遙遙落後的第3名，但5年內就會趕上』。」他接著指出：「鑒於其他國家的核試驗計畫，我已指示戰爭部（Department of War）以同等標準開始測試我們的核武器。這項程序將立即啟動。」

這一宣布就在他預定與大陸國家主席習近平於南韓釜山會晤前的數小時，為峰會蒙上濃厚的緊張氛圍。根據美國國會圖書館資料，美國自1992年起便「自願遵守核爆試驗暫停（moratorium）」政策，並改以模擬與次臨界實驗取代真實核爆。倘若川普落實重啟核試驗，這將成為美國數十年來首次打破冷戰後的核試驗禁令。

分析人士指出，此舉可能導致美俄中三方陷入新一輪核競賽，並削弱《全面禁止核試驗條約》（CTBT）的全球遵守基礎。美國國防部暫未對此發表聲明。五角大廈內部人士匿名表示，若總統確實下達指令，「將需要數週甚至數月的技術與安全準備」，並涉及內華達試驗場（Nevada Test Site）的重新啟用。

