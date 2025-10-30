「習川會」川普盛讚習近平：偉大國家的偉大領導人

大陸國家主席習近平與美國總統川普今在南韓釜山舉行會晤，「習川會」全球矚目，川普在會晤中表示，美國和中國大陸已經達成很多共識，現在還會達成更多共識，「我相信我們將建立長期良好的關係」。

習川會前開放媒體拍照。（圖／美聯社）

《新華社》報導，川普（Donald Trump）表示，「能與我長時間的老朋友見面，我感到非常榮幸。我們即將與中國非常傑出、備受尊敬的國家主席進行一些討論。」川普說，「我想我們已經達成了很多共識，現在我們還會達成更多共識。習主席是一位偉大國家的偉大領導人。」川普指出，「我相信我們將建立長期良好的關係，非常榮幸您能與我們在一起。」

美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，「習川會」目前正在一個小房間裡進行，會議桌旁擺放著白色和藍色的花卉裝飾，以及兩國國旗。美國方面出席者除川普，還包括財政部長貝森特（Scott Bessent）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）等。

