「習川會」結束！會談歷時約1小時50分 川普搭空軍一號返美

美國總統川普和大陸國家主席習近平今在南韓釜山舉行「習川會」，於台北時間約11時50分左右結束，川普之後搭乘空軍一號，返回美國。

川普（左）與習近平（右）會談前合影。（圖／美聯社）

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，「習川會」於台北時間今上午10時在釜山金海國際機場舉行，並於11時50分左右結束，川普（Donald Trump）與習近平於會後握手，一同離開釜山機場空軍基地。

報導指出，川普與習近平一起走出室外，再次握手，隨後習近平上車，搭車隊離開，並將繼續留在南韓進行訪問，以及出席亞太經合組織（APEC）領導人峰會。

至於川普則結束亞洲訪問，並乘坐空軍一號（Air Force One）返回美國，他登上空軍一號時，南韓紅毯儀仗隊歡送他。

在「習川會」開始前，川普稱讚習近平是一位「非常強硬的談判者」，兩位領導人坐下來會談時，川普稱習近平是「朋友」和「偉大的領導人」。他還補充說，「我們已經就很多事情達成了一致，現在我們將就更多事情達成一致。」

習近平則回應表示，讚揚川普在以色列和哈瑪斯之間、以及泰國和柬埔寨之間斡旋和平的努力，但他也表示，北京和華盛頓並非總能「意見一致」。習近平說，儘管存在分歧，兩國領導人仍應「保持正確的航向，確保中美關係這艘巨輪穩步前進」。

