習川熱線後北京態度轉強？ 蔡正元：有拳頭但不敢用

中美兩大元首4日晚間進行「習川熱線」，大陸國台辦5日表示，台灣問題是核心利益的核心，也是中美關係第一條不可逾越的紅線。總統賴清德回應指，台灣向來關注中美的互動，台美也有很好溝通管道。對此，前立委蔡正元表示，北京對賴清德說法反應冷靜，而北京光說不做，也反映出國際局勢的變化。

川普（左）、習近平（右）。（合成圖）

賴清德在「習川熱線」後回應，這次中美領袖的對話，在美、中、台三邊關係維持四個不變。第一，中華民國、中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中國一部分的事實不變；第二，美國基於台灣關係法及六項對台保證承諾不變；第三，美國基於國家安全戰略及國防戰略，結盟友盟國家給予防禦分擔，維護印太和平穩定一個方向不變；第四，台美關係堅若磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

蔡正元在中天節目《頭條開講》指出，賴講的確實並沒有錯，因為北京對賴說的話也確實沒有太強烈的反應，如果北京有太強烈的反應，就會如美國拿出行動，或以色列對真主黨採取行動；「北京沒有任何動作，倒過來證實賴的政策是對的」。

蔡正元續指，這邏輯在於，因為北京的一個想法就是，認為自己越來越強大的時候，台灣就會自動回歸，但這是不現實的，這個假設是有問題的。因為北京這些年來一直往上走，但台灣愈來愈隔離，可是不能把這原因看成是綠營、綠媒這麼簡單，因為有誰相信你（北京）能統一台灣？「連我都不相信了，台灣找誰相信」。

前立委蔡正元。（中天新聞）

蔡正元進一步說明，因為北京自己的動作、自己的行為。台灣有人會說因為反對統一所以害怕你（北京）嗎？可是台灣會害怕美國呀！這是很現實的問題，因為美國在台灣的勢力很大；因為北京有拳頭不用，所以就沒有人會怕，北京喊統一台灣支持的就會減少，但美國用各種行動，包括賣武器等，向台灣說明獨立不用怕，美國會力挺，這樣也就形成了台灣社會的一個轉變。

蔡正元強調，台灣社會是應變數，外在是因變數；而大陸一向對台灣較軟弱，每次話都講很滿，但沒進一步動作。美國不是呀！軍隊到了就以大「ｋ」小，伊朗不是乖乖出來談判了嗎！

蔡正元強調，國際政治是叫板的，「難道川普會溫和嗎？」不要說川普，高市早苗也不會溫和，國際政治是give and take，有多大的power做多大的事，而北京僅止於堅持，卻什麼事也做不了、也不敢做，當然就沒有人會相信了。

