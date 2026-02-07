習川熱線談台灣 張競質疑：國安高層可有情報管道？

大陸國家主席習近平4日晚間與美國總統川普通電話，熱線內容提到台灣問題，引發外界關注。對此，中華戰略學會資深研究員張競提出他的分析，質疑國安高層能否提早獲知任何訊息呢？

川普(圖左)、習近平。(圖/美聯社)

張競表示，如果只看此次高峰對話的資訊，沒有思考在習川通話之前，俄羅斯總統普丁與習近平已先通過話，大概想破腦袋也想不透真正焦點很可能是伊朗情勢。

張競指出，以往國安高層對於華盛頓將要與北京打交道時，總是事先能獲得通報，事後能得到簡報；儘管不見得能獲知全貌，但華盛頓與北京所有事涉台灣利益的對話內容，我國還是能夠讓華盛頓對台北有個交待。

普丁(圖左)、習近平。(圖/美聯社)

張競直言，當年在兩國斷交前夕，最明顯徵兆就是什麼消息都打聽不到。如今北京與華盛頓擺明曾談到台灣，但是國安高層能否獲知任何訊息呢？

張競表示，前兩天美國國會有議員，對國民黨與中國共產黨共同召開智庫論壇進行對話，表示相當不以為然；結果鬼扯說嘴就要被川普與習近平通話打臉，但他肯定，這兩位議員絕對沒有膽子、有種去對川普與習近平通話吭聲。

張競。(圖/截自張競臉書)

張競指出，為什麼他可以非常肯定，當習近平對川普再度重申對台政策底線時，我方國安高層完全無法獲知川普如何回應，因為要是川普沒有直接說出台灣確實是對話議題，我政府與綠營喉舌媒體必然聲稱習、川並未談到台灣，並且指控新華社新聞稿扯謊。

張競認為，但是當川普明白講出確實有談到台灣時，國安高層與綠色喉舌媒體都沉默無語，這不是證明台北不但上不了桌，更顯然是在菜單上嗎？假若對美情報在此種狀況下，什麼馬路消息都打聽不到，他覺得那兩位高調放砲的美參議員，其實也是華盛頓政壇的局外人，就憑胡亂發言所顯現的判斷能力來看，對著藍營喊話還被回嗆，如此看來也沒啥份量。

張競表示，其實應該要掌握此次習川通話過程，不妨思考一下，在當天下午習近平與普丁通話後，為何能在如此短暫時間就能夠安排好習、川通話？請務必注意，新華社在當晚21時37分就發布新聞，證實雙方通話，隨後才繼續在23時52分公開相關通話內容。

張競指出，北京下午時刻是華盛頓凌晨，能夠在深更半夜臨時安排通話，只能證明雙方幕僚之間的工作關係與默契相當密切。就算是雙管齊下，由美國駐北京大使館與大陸駐華盛頓大使館共同去安排通話，這在官僚體制與幕僚作業上，也算是顯現出雙方存在高度默契與合作關係。

張競質疑，問題是我國在台北的國安高層與在華盛頓的駐外管處，又有多少人會認真看出這些幕僚作業與協調過程中，所能透露雙方關係發展狀況的徵候呢？

