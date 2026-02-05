習川熱線 習近平劃出美軍售台灣紅線 郭正亮：恐有變數

中國國家主席習近平4日晚間與美國總統川普進行通話。（資料畫面／大陸外交部）

川習4日晚間熱線，被美國總統川普形容為「長而徹底」的電話會議。習近平在通話中重申台灣是美中關係中最核心的議題，並直接要求川普在處理對台軍售時必須「審慎行事」。總統賴清德第一時間強調，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。不過郭正亮最新研判，在伊朗局勢的催化之下加上美國共和黨今年底要選舉，川普對習近平有所求，對於台灣的態度以及對台軍售，很可能有變數。

郭正亮今(5)日在中天《大新聞大爆掛》節目中指出，為何川習昨晚就急著先通話，是因為川普真的打算對伊朗動手，中、俄已經挑明支持伊朗，而美國派往中東的軍艦已經快抵達，美國不得不趕快和大陸溝通一下，同時川普也想知道習近平、普丁談了什麼。

另外，郭正亮指出大陸一定會談台灣問題，因為川普上任的第一年，AIT(美國在台協會)就發表支持台灣地位未定言論、聯合國2857號決議不包括台灣，再加上美國對台軍售，大陸認為美國已經違反817公報，所以不可能不談台灣問題。第一個就是台灣地位，台灣是不是中國的一部分？還有美國對台獨的態度。第二個就是對台軍售，明顯違反817公報，已經形同具文非談不可。本來說四月川普訪中會以經貿為主軸，不過郭正亮指三個公報一定會談。

郭正亮指即使美國說我認知 One China (一個中國)，但是也不該搞到台灣地位未定，這恐怕是空前的，可是川普真的在搞，而谷立言也承認。中國也下決心不會輕易讓美國在經貿上獲利，除非三公報說清楚，加上美國有聲音希望習近平能在八或九月回訪美國，直接在美國作出經濟承諾，因為共和黨要選舉了，郭正亮認為習近平會願意幫川普助選，但要有東西，這樣就比較麻煩了。

主持人馬千惠問到，習近平對美軍售台灣劃了紅線，那美軍售台灣會有變數嗎？郭正亮表示美國對台軍售重點看海馬士多管火箭系統，還有射程300公里的M57戰術飛彈，因為這兩項可以直接打到大陸。中國會要美國表態，包括台灣地位未定，你谷立言以後不要再說？2857決議不包括台灣，以後國務卿盧比歐還要再講嗎？以上兩項軍售你美國要槓掉嗎？否則不排除運抵台灣之前就攔截，因為這個在「正義使命」軍演時解放軍有畫出來，這叫做把醜話說在前頭，那就意味大陸會動手，就看美國怎麼辦，「會有變數」。

