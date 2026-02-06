習川談對台軍售！沈富雄：台灣應當這角色

▲中國國家主席習近平4日晚間和美國總統川普（Donald Trump）通話，內容包括台灣、俄烏及經貿等。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國國家主席習近平4日晚間和美國總統川普（Donald Trump）通話，內容包括台灣、俄烏及經貿等；陸媒報導稱，習近平喊話美方「務必慎重處理對台軍售問題」。對此，前立委沈富雄認為，台灣應該把自己看成是「和平的捍衛者」。

主持人黃暐瀚5日在《POP撞新聞》節目中問道，在習川通話之後，4月以後也要習川會，所以大陸領導人等於提醒或者甚至要求美國慎重處理對台軍售，美國對我們1.25兆軍售會變嗎？是縮減項目或是怎麼樣？

廣告 廣告

沈富雄認為，中共很聰明，有要求、也有給川普糖吃，用買汽油、天然氣等方式，給川普很多甜頭，讓他生氣不了，所以最後這兩隻「老虎」，是最新層次的妥協，而台灣是在會議桌上，但是不在菜單裡，虛的就是說，要進一步台獨難了。

沈富雄表示，台灣如果把自己看成「troublemaker」，就是動亂的來源，建議台灣應該把自己看成是和平的捍衛者，就是中共愛你、美國也愛你，美國也不要用中國大陸當藉口，亂推銷軍火。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

內政部拒給李貞秀機密資料！吳崑玉直言「不是好棋」：應先做這事

驚呆！李貞秀突被助理退「媒體群組」 原因曝光了

「萊爾校長」團隊被告抄襲！他見理由笑了：要提告陳奕迅？