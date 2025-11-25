習川通話喊「台灣回歸中國」 卓榮泰：2300萬國人沒有這個選項

行政院長卓榮泰今（25）受訪強調，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立國家，「2300萬國人沒有回歸的這個選項」。（圖：行政院提供）

美中領導人川普、習近平昨晚通話，《新華社》報導，大陸國家主席習近平表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。行政院長卓榮泰今（25）日受訪表示，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立國家，強調「2300萬國人沒有回歸的這個選項」。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪時，針對大陸官媒《新華社》報導，習近平在通話中強調「台灣回歸中國」的重要性，卓榮泰作出上述回應。

卓榮泰指出，台灣是世界的台灣，台灣在區域安全及科技經濟發展上面，對世界至為重要，維持現狀也是世界共同關注的發展，「中國沒有辦法用任何的形式來破壞這個現狀」，這也是為何台灣要加強自我防衛能力，跟世界民主理念的國家站在一起。

此外，針對內政部長劉世芳說，質疑民防手冊的人是「公主病、王子病」，卓榮泰回應，民防手冊是讓國人有更好、更高的自我安全意識，也是現在很多國家的政府，期待全民參與國家安全防衛的共同手法，台灣不自外於世界這樣的做法。