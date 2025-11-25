習川通話是誰主動？ 中國外交部：美方發起

▲中國國家主席習近平週一晚間與美國總統川普（Donald Trump）通話，中國外交部發言人毛寧表示，「據我了解，此次通話是美方發起的」。川習會資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國國家主席習近平週一晚間與美國總統川普（Donald Trump）通話，隨後川普今（25）日又接著與日本首相高市早苗通話，雖然各方並未證實，但外界多認為這波電話外交與高市早苗「台灣有事」言論有關，推測是由北京主動發起。不過，中國外交部發言人毛寧被問到此事時卻表示，「據我了解，此次通話是美方發起的」。

外界多認為是中國發起

之前川習通話，川普通常都會在事先多次大張旗鼓預告，中國方面再慢慢被動證實。而這次川習通話事前並無任何消息傳出，而是中國官媒《新華社》昨晚突然宣布兩人通話，且《新華社》報導中並未提到「應約」進行通話，因此外界多認為這次通話是由北京發起。

政治評論員鄧聿文分析認為，習近平主動致電川普，用白話說就是「要川普管管他那個小妹」，至於有沒有效果，還要接著觀察。《華爾街日報》也認為此次通話是由中國主動發起，喬治城大學（Georgetown University）教授梅代羅斯（Evan Medeiros）分析，習近平主動致電實屬罕見，凸顯習認為自己有機會影響川普觀點。

中國外交部有另種版本說法

然而，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上，被問到如何評價這次川習通話、通話是誰主動發起？毛寧回答說「據我了解，此次通話是美方發起的，通話的氛圍是積極的、友好的、建設性的，兩國元首就共同關心的問題進行溝通，對於中美關係穩定發展十分重要」。

毛寧隨後也被要求評論川普與高市早苗的通話，毛寧則表示「美日領導通話是美日之間的事情，我不做評論。至於台灣問題，是中國的內政，不容任何外部勢力干涉」。

毛寧重申，近期中日之間的交流合作受到影響，起因是高市早苗的錯誤涉台言論，嚴重傷害了中國人民的感情，惡化了中日交流的氛圍，日方應當立即糾正錯誤言行，停止在涉華問題上製造事端。

毛寧強調，日本官方最近多次提到日本政府的「一貫立場」或者「立場沒有改變」，但是始終沒有觸及問題的實質，「我們已經明確向日方提出，日方所謂的一貫立場具體內容到底是什麽？日方能不能完整公開地表述這個一貫立場？」

毛寧批評，日方是在刻意迴避中方關於收回錯誤言論的要求，企圖蒙混過關。「這讓國際社會不得不質疑，日本到底有沒有反躬自省、糾正錯誤的誠意和行動？」

