習川通話涉台 總統府：不實敘事無法改變互不隸屬事實

中美兩國元首川普、習近平今（25）日通話，隨後川普在社群平台發文，表示兩人通話時討論了烏俄戰爭、黃豆等議題，顯示並未提及台灣問題及近期中日緊張關係。不過大陸官媒報導，習近平曾向川普闡明大陸在台灣議題上的原則立場。對此，總統府發言人郭雅慧回應，二戰時期文件無涉決定台灣的政治地位，大陸的不實敘事，無法改變海峽兩岸互不隸屬的事實。

川普(圖左)、習近平。(圖/美聯社)

根據大陸官媒對這次通話的報導，習近平在與川普通話時說：「台灣回歸中國，是二戰後國際秩序的重要組成部分。」習近平並指出，既然美中在二戰期間曾「並肩反對法西斯主義和軍國主義」，現在就應該共同維護這些戰後成果。

針對媒體詢問美、中兩國元首通話一事，郭雅慧表示，注意到相關通話內容。對於美、中領袖對話，我國政府立場一如既往，對於任何有助於確保區域安全穩定現狀、降低各種單邊行為帶來風險的努力，我國一向支持樂見、正面看待。台灣也將持續與美方保持緊密聯繫，共同致力於區域的安全與穩定。

郭雅慧強調，無論是二次大戰時期的文件，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》，或是後續聯合國的相關決議，都無涉決定台灣的政治地位。

郭雅慧。(圖/總統府)

郭雅慧指出，大陸的不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實。台灣作為國際社會負責任的一員，會持續和理念相近友盟各方攜手合作、維護現狀，共同確保區域與台海的和平、穩定與繁榮。

