習川通話談及對台軍售 沈富雄建議台灣定位「這個角色」

美國總統川普於4日與大陸國家主席習近平進行一次長時間通話，川普在社群平台透露，與習討論許多重要議題，包括台灣；而陸媒報導稱，習近平喊話美方「務必慎重處理對台軍售問題」。前立委沈富雄認為，台灣應該把自己看成是和平的捍衛者。

沈富雄5日在《POP撞新聞》節目中表示，美國國會鷹派是軍火工業的代言人，自認是川普的硬鐵粉，共和黨有2個人，參議員蘇利文跟美國聯邦參議院軍事委員會主席維克，現在又加上一個民主黨的蓋耶哥，他們都很囂張的隔洋罵立法院的國民黨團。

主持人黃暐瀚表示，在習川通話之後，4月以後也要習川會，所以大陸領導人等於提醒或者甚至要求美國慎重處理對台軍售，美國對我們1.25兆軍售會變嗎？是縮減項目或是怎麼樣？沈富雄回應表示，台灣的厲害就是要把自己看成「troublemaker」，這就是動亂的來源；他建議，台灣應該把自己看成是和平的捍衛者，就是中共愛你、美國也愛你，美國也不要以中國大陸當藉口，亂推銷軍火。

沈富雄覺得，中共很聰明，有要求、也有把糖給川普吃，比如買汽油、天然氣，有很多的甜頭，讓川普生氣不了。所以最後這兩隻「老虎」，是最新層次的妥協。我們台灣是在會議桌上，但是不在菜單裡，虛的就是說，要進一步台獨就難了。

