習川通話談台灣！賴清德：美中台關係維持4個不變

大陸國家主席習近平昨日晚間與美國總統川普通電話，兩人都提到台灣問題，引發外界關注。總統賴清德今受訪表示，這次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變。

賴清德 參訪聚隆纖維股份有限公司芳苑廠暨與紡織產業座談。（圖/中天新聞）

賴清德今天（5日）參訪聚隆纖維股份有限公司芳苑廠暨與紡織產業座談，他於座談會前接受媒體聯訪，被問到習川通話相關議題時表示，台灣向來關注中美的互動，台美之間也有很好的溝通管道。

習近平4日與川普通話。（示意圖/美聯社）

賴清德指出，這次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變。第一、中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分事實不變。第二，美國基於台灣關係法以及六項對台保證承諾不變。

賴清德進一步指出，第三、美國基於國家安全戰略以及國防戰略，結盟友盟國家，集體防禦責任分擔，維護印太和平穩定的方向不變。第四、台美關係堅如磐石，各項合作計劃持續進行、不會改變。他希望國人同胞都能夠支持政府和國家，大家一起攜手前進，台灣一定可以越來越好。

