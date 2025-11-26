習川通話釋2關鍵訊號！學者揭大陸盤算：對台灣是很大警訊

日相高市早苗本月上旬「台灣有事」相關發言令北京不滿，引發中日外交緊張並波及商業活動。美國總統川普與大陸領導人習近平24日通話，習近平明確提及台灣問題。雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，這對台灣是個很大的警訊。

川普與習近平通話。（圖取自白宮官網Flickr）

盛治仁25日在臉書發文表示，習近平和川普通話的內容，他擔心這對台灣是個很大的警訊。一方面大陸刻意大動作制裁日本，要發出訊息讓國際和美國知道台灣是其核心利益，沒有退讓空間，有殺雞儆猴的意味。另一方面跟美國保持溝通，並提出在不同層面如俄烏戰爭、芬太尼、黃豆及其他農產品議題上都能合作。

盛治仁直言，大陸刻意大動作制裁日本，要發出訊息讓國際和美國知道台灣是其核心利益，沒有退讓空間，有殺雞儆猴的意味。（圖/美聯社）

盛治仁直言，這次直接談到台灣和二戰後秩序，是讓他最憂心之處，因為台灣問題被兩個大國端上檯面討論，對台灣絕對不會是好事。不能當主導局勢的棋手，也不該淪為棋子。紐時專欄作家湯馬斯·佛里曼（Thomas Friedman）建議「我們最好能當個觀棋不語的旁觀者，維持現行自由民主的生活方式，好好發展經濟力量，應該是當下最好的方案」。

盛治仁最後強調，台灣真的要步步為營，慎選戰場，全力備戰也要全力避戰，還要避免成為被交易的籌碼。衷心祈禱，天佑台灣。

