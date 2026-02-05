習川通話 翁履中解讀美對台軍售是否出現變數

美國總統川普4日在社群平台發文表示，他剛剛與大陸國家主席習近平完成了一次「非常精彩」的電話會談，除了北京可能增購美國石油與天然氣，還談論台灣問題。旅美教授翁履中表示，台灣需要觀察：美國對台軍售是否會因為中美談判而出現變數？雖然目前看來美國內部政治風險過高，川普應不至於走到這一步，但不能排除美國政府對台灣的發言更謹慎、更婉轉，甚至連軍售台灣的流程也收到影響。

翁履中今天(5日)在臉書貼文表示，對台灣而言，這一局不能掉以輕心。此次川習通話與中俄對談，都直接提及台灣議題，意味著台灣早已被納入大國談判的框架之中，並成為各方必提的戰略焦點。

翁履中接著表示，我們不能再天真的以為「台灣只是被動角色」。當世界關注的聚光燈再次打向台灣，當我們的地位成為大國交易或施壓的籌碼時，台灣的內部狀態就顯得格外重要。我們準備好了嗎？

翁履中指出，台灣目前的最大挑戰，可能不是外部壓力本身，而是內部無止盡的內耗與共識流失。小國的最大風險，往往不是別人爭，而是自己先亂。接下來的幾個月，台灣可能會面對不小的壓力。台灣需要觀察：美國對台軍售是否會因為中美談判而出現變數？是否會出現外界擔憂的「第四公報」？雖然目前看來美國內部政治風險過高，川普應該不至於走到這一步，但不能排除美國政府對台灣的發言更謹慎、更婉轉，甚至連軍售台灣的流程也收到影響。

翁履中更點出，當前局勢令人想起諸葛亮《出師表》：「今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。」把益州比作今日台灣，「疲弊」不僅是資源短缺，更是社會分裂與內部對抗所帶來的消磨。不過，這句話並非絕望的預言，而是理性的提醒：當國際新格局快速形成，小國的選擇空間正在收窄，台灣真的已無餘裕再浪費時間在無效的內耗上。

