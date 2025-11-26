「習川通話」談台灣！陸國台辦：對台工作有重要指導意義

大陸國家主席習近平與美國總統川普日前通電話，中方強調台灣回歸中國大陸是「戰後國際秩序重要組成部分」，大陸國台辦今表示，「對我們做好對台工作具有重要指導意義」。

大陸國台辦發言人彭慶恩回應習川通話。（資料照／新華社）

《人民網》報導，大陸國務院台灣辦公室今舉行例行記者會，發言人彭慶恩面對媒體詢問，做出上述表示，他指出，今年是大陸人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年，「習近平主席在中美元首通話中闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調兩國要共同維護好二戰勝利成果，習近平主席的重要講話精神，對我們做好對台工作具有重要指導意義。」

廣告 廣告

彭慶恩表示，將團結兩岸同胞共同銘記歷史、捍衛成果、珍愛和平、開創未來，「堅決反對台獨分裂行徑，攜手推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，守護中華民族共同家園，共創中華民族綿長福祉。」

根據《新華社》24日報導，習近平與美國總統川普（Donald Trump）通電話。習近平強調，台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。川普對此表示同意，認為中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。

延伸閱讀

日職/樂天砸錢了！傳2年約網羅前田健太加盟 近日官宣

MLB/紅襪重磅交易補強先發輪值 紅雀幫貼2千萬美元

WBC/何時向國家隊報到？使用說明書？ 大谷翔平首發聲