習慣仰頭看人竟是病！30歲男「垂眼」多年 矯正提眼瞼肌重獲自信

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】一名30歲的林先生，從小就深受眼瞼下垂困擾，黑眼珠長期被遮蓋，長年需要用力抬眉、仰頭看人，導致眼睛容易疲勞，視線也常模糊，甚至被外人誤解為「沒精神」或「意志消沉」。多年來，他因自卑與退縮，幾乎沒有社交生活，就連就醫也需母親陪同。後來在衛福部彰化醫院整形外科接受「提眼瞼肌矯正手術」後，不僅眼神明亮，神情開朗，心理狀態更出現明顯改善，整個人重拾自信。

抬眉仰頭看物易釀慢性疲勞 提眼瞼肌手術助重建視野

收治該病例的衛福部彰化醫院整形外科醫師呂明川指出，林先生的情況屬於功能性眼瞼下垂，可以透過「提眼瞼肌」矯正手術來改善。他提到，眼瞼下垂不只是外觀問題，長期遮蓋視線會影響日常生活安全，甚至駕駛時有危險；患者為了看清楚事物，常過度使用眉部與額部肌肉，易引發頭痛、眼周痠澀等慢性疲勞。

眼瞼下垂不只影響外觀 也衝擊心理健康

此外，眼瞼下垂也可能對心理健康造成衝擊，影響自我形象、自信與社交能力。呂明川醫師提到，功能性眼瞼下垂透過「提眼瞼肌手術」即可改善，原理是加強睜眼肌肉力量，讓眼皮恢復正常高度，恢復視野與自然眼神。

有這些情況應盡早就醫 及早治療重拾生活品質

呂明川醫師呼籲，民眾若發現自己或身邊親友有慣性抬眉、仰頭看人，或是長期看起來疲累不堪、雙眼無神，應儘早尋求專業整形外科評估。他觀察，許多患者從小忍受不便，卻不知這其實是可以透過手術有效改善。及早面對眼皮下的困擾，透過正確醫療介入，不僅能改善視野，還可能帶來心理正向轉變，幫助重建自信與生活品質。

【延伸閱讀】

