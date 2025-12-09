習慣到底要多久才會形成？研究揭：關鍵不是天數
【健康醫療網／編輯部整理】要能讓時間真正成為助力，「習慣化」是不可或缺的。許多人到現在都還在努力培養好習慣。所謂的「習慣化」，是指即使受到外在或內在因素干擾，也能不假思索地持續執行的行動。對希望累積成果的人來說，這是必備的基礎能力。
談到「習慣化」時，最常被問的問題是：「到底要持續多久，行為才能成為習慣？」過去有人提出3 天、21 天，近年來也有人提出需要66 天。但無論是哪一種說法，能否真正形成習慣，終究取決於行為本身的難易度與執行者的意志。
養成習慣的第一步 這些常見技巧
2009 年，英國倫敦大學學院教授菲莉帕．拉利（Phillippa Lally）團隊發表了一項關於「習慣化」的重要研究。研究團隊找來477 位參加者，嘗試將每日運動、閱讀等行為養成習慣。其中一部分參加者被要求，從22 種有科學根據的習慣養成技巧中各自選出5 種並實際執行。
這些技巧包括：請身邊的人協助監督、對自己說「我一定做得到」、想像自己成功養成習慣的模樣、在社群平台上公開宣言⋯⋯研究中也包含學術界高度評價的「WOOP 技巧」，即事先預想在養成習慣過程中可能遭遇的障礙，並預先制定因應策略。
把習慣變成自動模式 「兩步驟」真的有效
4 週後，研究團隊分析了蒐集到的1,256 筆記錄。結果發現了，最能幫助習慣化的步驟。
步驟① 為什麼想要養成這個習慣？
首先問自己：「為什麼想要養成這個習慣？」重新確認初衷。進一步思考，若這項習慣能持續數月甚至數年，會為人生帶來哪些正面影響？又可能伴隨哪些風險？如果在想像自己成功養成這個習慣時，感到興奮或期待，請務必開始行動。相反地，如果沒有特別感受，那就先停下來再問一次：「我真的有必要做這件事嗎？」
步驟② 回顧自己過去成功養成的習慣
接著，請試著反思「回顧自己過去成功養成的習慣」。回想當時是如何開始、如何堅持下來的，並將那些關鍵做法套用到現在想建立的習慣上。研究團隊做出以下結論：「在22 種習慣養成技巧中，回顧過去成功的經驗，效果最明顯。」
停一下也沒關係 反而更容易成功
此外，「事先決定習慣的簡化版本」也是非常有效的策略。舉例，如果你想養成去健身房的習慣，但某天無法前往，事先設定替代方案，例如「在家做10 次伏地挺身」。這樣就不會因一次中斷而沮喪地想：「算了，我果然做不到。」反而能自然維持節奏，更容易持續下去。
習慣養成最重要的是「中斷時如何處理」。在我指導習慣養成的二十年間，常聽到有人說：「我就是3 天打魚、2 天曬網。」但如果我們重新理解為「做3 休3」的循環，只要能持續10 次，其實也算是一種習慣。換句話說，只要能找到適合自己的節奏，就能自然延續下去。請你也試著找出自己能真正持續的習慣養成方式。
本文來源：《為什麼你的時間管理總是沒效率？：史丹佛、哈佛、麻省理工學院……世界頂尖研究，36個破解拖延、焦慮與瞎忙的時間活用術》，采實文化
【延伸閱讀】
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66941
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 67
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2
網友造謠徐巧芯「論文抄襲」！身份曝光慘了
[NOWnews今日新聞]有一名網友今（9）日在社群平台Threads上發文指出，回頭看徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，林智堅卻被攻擊的體無完膚，質疑媒體的公平性，不料卻遭國民黨立委徐巧芯親自留言，稱自己...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 136
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 284
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 26
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 30
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 22
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 136
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 83
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 102
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 164
MLB》道奇補強看上大谷經典賽隊友？美媒潑冷水點出難關
專門追蹤洛杉磯道奇動向的美媒《Dodgers Way》點名，道奇有望透過交易補進美、日混血外野手努巴（Lars Nootbaar），作為外野戰力整頓的潛在人選之一。不過《Trade Rumors》隨即潑了冷水，直言紅雀休賽季並未積極評估將努巴列為交易籌碼，道奇若真想出手，難度恐怕不小。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震
東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，青森縣外海發生規模7.6強震後，震源周邊應力高度集中，未來一週、特別是2至3日內為地震連發的最高風險期，民眾應提高警戒防範同規模或更大規模的地震。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 17
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
舒華「一張背影照」又衝上熱搜！AAA主持髮型藏巧思 美到被叫「真人版公主」！
她以主持人身分登場，那件冰藍色禮服一亮相就把整個會場美到靜音，澎裙弧度像雲層堆起來的公主輪廓，肩頸線乾淨得像自帶柔光濾鏡，無論是場上讀cue卡還是側拍，都像真人迪士尼場面。不過讓她「隔天再衝熱搜」的真正主角其實是髮型！遠看像綁了一顆棕色大蝴蝶結，結果她的髮型...styletc ・ 1 天前 ・ 4