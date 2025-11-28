習慣睡前吃保健品 68歲女胸悶就醫竟是食道潰瘍

（中央社記者曾以寧台北28日電）68歲女性平時有吃保健食品習慣，經常吃了後就寢，近期感覺胸悶就醫，胃鏡檢查發現食道下段發生潰瘍。醫師提醒，有些保健食品酸鹼值較高，若未完全吞下，恐破壞食道。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢今天在衛教記者會指出，有些藥物、保健食品有腐蝕性或是酸鹼值較高，若未完全吞下在食道中停留過久產生溶解，或是較大顆又喝水量不足而摩擦食道，就有可能破壞食道組織，引起潰瘍、糜爛。

此外，邱展賢說明，有些藥物或保健食品，會影響胃酸分泌，對胃的黏膜造成傷害，就有可能導致糜爛性胃炎、胃潰瘍等問題。

至於這名女性感受到的胸悶症狀，邱展賢說，是食道受損時常見症狀之一。可能會出現胸悶、胸痛、吞嚥不適、喉嚨有異物感等症狀，在進食或喝水時會感覺更加明顯。倘是影響胃部，則可能會有胃痛、吐酸水、血便、黑便等症狀，可透過胃鏡確認食道或胃是否有損傷。

邱展賢指出，在服用錠劑或膠囊狀的藥物或保健食品時，務必注意，第1，遵照指示時間服用，除特別指定要空腹或飯前，不要空腹服藥或保健食品；第2，倘為睡前服用，要喝足夠的水，至少200cc，感覺完全吞下才行，同時不要一吃完馬上躺下。

第3，邱展賢說，應避免多顆錠劑或膠囊一次吞下，建議分段服用，每次之間稍作休息後再繼續；第4，有不舒服就先停止服用，儘快就醫，確認沒問題後再繼續吃。

邱展賢提醒，不論是服藥、吃保健食品，都是要追求健康，在吃的過程中要注意吃的方式，讓藥物或保健食品都能發揮效果，避免因不良習慣對食道或胃造成影響，倘在服用期間有任何不適，應盡快就醫。（編輯：龍柏安）1141128