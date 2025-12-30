「習慣被罵了嗎？」福原愛公布再婚懷孕...鬆吐不安心情 親洩1慘況

娛樂中心／蔡佩伶報導

福原愛先前接受日媒專訪，證實再婚且懷孕的消息，引發眾人的討論，由於她過去跟男星江宏傑離婚一事，鬧得沸沸揚揚，同時也讓福原愛飽受批評，她受訪時則感慨表示，至今對於外界的謾罵仍會感到不安。

根據《女性SEVEN》報導，福原愛坦言過去私事的確造成大家困擾，甚至一度讓她變成眾矢之的，如今回想起來，福原愛透露有段時間不敢站在大眾面前，但如今她表示只要有機會，仍希望可以對所有支持她的人做出回報。

廣告 廣告

至於福原愛常被外界認為「習慣被罵了」，認為她不會在意，福原愛向《女性SEVEN》坦言做不到，透露還是會對此感到不安，擔憂家人是否會受到影響，尤其是她公布再婚消息，勢必會再度受到大家檢視，不過福原愛起初想過不需要對外說明感情狀態，但後續又認為既然都會被罵，不如向大眾坦白，表示這樣至少不會有謊言。

福原愛再婚，懷上第三胎。（圖／翻攝自日本《女性SEVEN》）

更多三立新聞網報導

一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡

曹西平病逝！西門町店5年鄰居憶他「常跟路人閒聊」嘆：這樣走是幸福的

林俊傑認愛同框網紅女友 她「超狂身家」被挖：擁多間房產

才切除乳房纖維腺瘤！YTR陳彥婷又摸到「彈珠大小硬塊」檢查結果出爐

