習敦促 在台灣問題要堅持原則 高市稱 兩岸關係良好至關重要

中國國家主席習近平與日本首相高市早苗於10月31日下午在韓國首度舉行會談，兩人確認致力推進雙方「戰略互惠關係」，以追求共同利益。但據日媒報導，習近平敦促高市在歷史和台灣問題上堅持原則。高市則表示，「維持兩岸關係良好，對區域穩定與安全至關重要」。

習近平與高市在韓國慶州舉辦的APEC峰會場邊，舉行約30分鐘會談。據央視新聞聯播報導，習說，中日互為重要近鄰，中方願和日方一道，按照中日四個政治文件確立的原則和方向，維護雙邊關係政治基礎，推進戰略互惠關係。

習近平強調，希望日本新內閣樹立正確對華認知，以史為鑑，恪守和履行中日四個政治文件就歷史、台灣等重大原則問題作出的明確規定，確保中日關係根基不受損、不動搖。習還特意提及，「村山談話」深刻反省日本侵略歷史並向受害國道歉，這一精神值得弘揚。日本時事社也報導，習敦促高市在歷史和台灣問題上堅持原則。所謂「四個政治文件」，包括1972年簽署的《中日聯合聲明》。

高市致詞時表示，中國是非常重要的鄰國，日中兩國對於地區及國際社會的和平繁榮肩負重要責任。她並指出，「雖然日中之間存在各種懸案與課題，但我希望能減少分歧、增進彼此的理解與合作，取得具體成果。」

據中方發布，高市表示，在台灣問題上，日本將堅持1972年《日中聯合聲明》中的立場。時事社則報導，高市在會中就台灣問題指出，「維持兩岸關係良好，對區域穩定與安全至關重要」。

另據共同社報導，高市與習確認兩國防衛部門之間有效危機管理和溝通的重要性。高市也就釣魚台列嶼周邊的東海活動、中國實施稀土出口管制以及拘留日本公民等問題，表達了關切。高市並請求習確保在華日本公民的安全，還呼籲中國恢復進口日本水產和牛肉。

高市就任首相之前，屢屢參拜備受爭議的靖國神社，而且以親台派為人所知，中方對此抱持戒心。中方在外國領袖就任時，大多由習近平發送賀電，不過高市上任時，則由中國國務院總理李強代為發出賀電。

藍委牛煦庭指出，從川習會到高習會，都可以看出，任何國家不論對台灣友善程度的高低，都繞不開要跟大陸相處的事實，即便高市早苗以前被貼上親台標籤，終究無法不跟大陸保持良好互動，我國政府不該再繼續幻想。民進黨立委陳冠廷則說，高市也與包含菲律賓、泰國的國家領袖、我國代表林信義在韓國APEC期間會面，「這在國際多邊場合是相當正常的外交互動，是國際慣例」。