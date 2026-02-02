習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變

國際中心／綜合報導

解放軍第一軍委副主席張又俠於1月24日遭官宣落馬後，儘管《解放軍報》連日刊文強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡。新頭殼副總編輯謝步智分析，相較以往高層被捕後各界迅速「表態輸誠」，此次解放軍集體沉默長達3、4天，在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。

中共當局日前正式宣布對中央軍委副主席張又俠及聯合參謀部參謀長劉振立進行立案調查，震撼國內外政壇。官方喉舌《解放軍報》隨即展開宣傳攻勢，連續發表多篇評論，要求全軍「清除影響事業發展的攔路虎」，並強調要加強政治整訓。然而，與官方媒體的高調宣傳形成強烈對比的是，解放軍內部的反應顯得極度不尋常。

資深媒體人、新頭殼副總編輯謝步智在與日本資深媒體人矢板明夫的對談中指出，回顧過往案例，如軍委前副主席郭伯雄、徐才厚，甚至近期的何衛東等人落馬時，軍方各戰區、各軍種往往會第一時間爭先恐後地召開會議，公開宣示「堅決擁護黨中央決定」、「堅決擁護習主席」。

但此次張又俠案公布後，整個解放軍系統竟出現長達3、4天的集體失聲，未見大規模的表態效忠潮。謝步智分析，在中共極權體制的政治潛規則中，「不表態」往往就代表著「反對」或「觀望」，這種消極抵抗的氛圍，對極度重視權威的習近平而言，無疑是巨大的政治警訊。

謝步智進一步剖析張又俠的重要性，指出他不單是「紅二代」背景深厚，父親為開國上將張宗遜，更在軍中擁有長達57年的資歷，參與過中越戰爭等實戰，門生故舊遍布全軍。名義上習近平雖是軍委主席，但在實務運作與威望上，張又俠才是軍方的實質領袖。習近平此次「揮淚斬馬謖」，不僅打破了軍中倫理，更可能因為張又俠的被捕，導致一大批具備實戰經驗與指揮能力的將領面臨清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。

此外，張又俠作為習近平在軍中最後且最重要的盟友，其落馬也意味著習近平與「紅二代」群體的徹底決裂。謝步智認為，這一波整肅來得急促且猛烈，顯示背後可能有不可控的危機迫使習近平必須先下手為強。然而，隨之而來的軍心不穩與沉默抗議，恐將使習近平在未來的執政路上，面臨來自軍方勢力更隱晦卻強烈的反撲。

