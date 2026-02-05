習普川互動 彰顯陸推動大國協調

大陸國家主席習近平先後與俄羅斯總統普丁舉行視訊會晤、與美國總統川普通話。大陸《環球時報》5日社評表示，大陸在同一天與俄美分別進行元首互動，彰顯大陸推動「大國協調」，維護全球戰略穩定的決心和行動。另大陸知名時政類公眾號「牛彈琴」認為，這意味世界越來越看重大陸，都希望成為大陸朋友而非對手。

報導指出，習近平與普丁視訊會晤，對今年進一步強化合作作出戰略規畫。在國際形勢愈發動盪的背景下，陸俄將在重大事項上採取更多協調一致的行動，展現出更加積極有為的大國擔當。

與川普通話中，習近平稱，陸美要加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作；川普則說，「願與中方加強合作」。外媒普遍認為通話展現「中美關係的穩定跡象」。

此外，「牛彈琴」指出，習近平、普丁、川普先後視訊與通電話，是前所未有的一次外交舉動，也是大陸元首外交的第一次； 這彰顯大陸與俄美關係現在都不錯，與俄更不一般。「牛彈琴」也解析，習近平期許陸俄要更有深層次戰略協作，更積極有為大國擔當。而習近平與川普通話中，也透露出提醒美國在台灣問題上，務必慎重，「中國不會有任何妥協。」

另一方面，大陸《環球時報》指出，近期愛爾蘭、加拿大、芬蘭、英國等西方國家領導人密集訪陸，掀起一股「外交熱潮」。陸俄美3國元首互動更將這股熱潮推向高峰，印證大陸致力推進大國關係協調合作，促進大國協調和良性互動，推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局。這也表明面對百年未有之大變局，多國都希望獲得更多確定性、穩定性。不過，「牛彈琴」提醒，2026年國際局勢格外動盪，大陸雖需一個和平穩定的國際環境，但也要保持清醒和淡定，「不惹事，更不怕事。」