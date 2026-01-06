習李會北京登場！習近平提二戰籲韓「站在歷史正確一邊」

自去年11月APEC後，時隔2個月「習李會」昨再度於北京登場。大陸國家主席習近平呼籲中韓應攜手捍衛二戰勝利成果，「堅定站在歷史正確一邊」；南韓總統李在明則表態尊重大陸核心利益和重大關切，堅持「一個中國」。

大陸國家主席習近平北京會見南韓總統李在明。（圖／新華社）

據大陸外交部官網5日晚發布消息，稱習近平表示和李在明已兩次見面並實現互訪，體現了雙方對中韓關係的重視。作為朋友和鄰居，中韓應該多走動、常來往、勤溝通。中方始終將中韓關係置於周邊外交重要位置，對韓政策保持連續性、穩定性。中方願同韓方一道，牢牢把握友好合作方向，秉持互利共贏宗旨，推動中韓戰略合作夥伴關係沿著健康軌道邁進，切實增進兩國人民福祉，為地區乃至世界和平與發展正向賦能。

習近平提二戰籲南韓站在歷史正確一邊。（圖／新華社）

習近平強調，中韓兩國長期堅持「以和為貴」、「和而不同」，超越社會制度和意識形態差異，相互成就、共同發展。雙方應延續這一優良傳統，不斷增進互信，尊重各自選擇的發展道路，照顧彼此核心利益和重大關切，堅持通過對話協商妥善解決分歧。「十五五」規劃為未來5年大陸發展擘畫藍圖，也為世界各國提供廣闊機遇，中韓經濟聯繫緊密，產業鏈供應鏈深度互嵌，合作互惠互利，要加強發展戰略對接和政策協調，做大共同利益蛋糕，在人工智慧、綠色產業、銀髮經濟等新興領域打造更多合作成果。

李在明在習近平陪同下檢閱解放軍儀仗隊，並觀看分列式。（圖／新華社）

習近平指出，當前世界百年變局加速演進，國際形勢更加變亂交織。中韓在維護地區和平、促進全球發展方面肩負重要責任，有廣泛利益交集，應當堅定站在歷史正確一邊，作出正確戰略選擇。80多年前，中韓兩國付出巨大民族犧牲，贏得抗擊日本軍國主義的勝利。今天更應攜手捍衛二戰勝利成果，守護東北亞和平穩定。作為經濟全球化的受益者，中韓要共同反對保護主義，踐行真正的多邊主義，為推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化作出貢獻。

李在明則表示，韓中是近鄰，兩國關係源遠流長。韓中曾共同抗擊日本軍國主義侵略，兩國建交後，建立密切合作關係，成果豐碩。韓方高度重視對陸關係，願以新的一年首次元首外交為契機，鞏固韓中關係全面恢復發展勢頭，求同存異，深化韓中戰略合作夥伴關係，共同開闢兩國關係發展新局面。韓方尊重中國核心利益和重大關切，堅持一個中國。韓方期待把握「十五五」規劃帶來的機遇，推動兩國務實合作取得更多成果。

習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂北大廳為李在明和夫人金惠景舉行歡迎儀式。（圖／新華社）

據悉，李在明4日抵達北京，展開為期4天3夜國是訪問，習近平和夫人彭麗媛5日下午在人民大會堂北大廳，為李在明夫婦舉行歡迎儀式，之後舉行中韓元首會談。會談後，兩國元首共同見證簽署科技創新、生態環境、交通運輸、經貿合作等領域15份合作文件。李在明6日至7日前往上海，期間將參觀日本殖民統治時期的大韓民國臨時政府舊址。

