「習李會」盼戰略溝通 促北韓對話

南韓慶州年度亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議昨天閉幕，與會的中國大陸國家主席習近平同日對南韓展開國是訪問，並和南韓總統李在明舉行「習李會」。李在明表明，希望中韓加強戰略溝通，促使北韓重返對話。

陸媒報導未提北韓

習近平強調，大陸重視中韓關係，對韓政策保持連續性、穩定性，願同韓方加強溝通，深化合作，拓展共同利益，攜手應對挑戰。大陸媒體相關會後報導未提北韓。

ＡＰＥＣ廿一個會員經濟體領袖一日發表「慶州宣言」，重申正致力加強合作，並採取具體行動促進經濟成長，人工智慧（ＡＩ）快速發展與人口結構變化正重塑勞動市場，對各經濟體影響深遠。ＡＰＥＣ部長級會議同日發表聯合聲明，強調促進貿易投資和提升供應鏈韌性。

李在明一日下午會晤習近平，強調區域穩定至關重要。李在明說，近期中國與北韓高層交流，幫助與平壤恢復互動創造條件，希望中國、南韓未來強化戰略溝通，合作重啟與北韓對話。李在明也說，目前中韓經濟合作從過往垂直分工變為水平合作結構，「順應時代潮流，兩國關係應朝互惠結構發展」。他並在招待習近平的國宴中說，兩人一致同意將堅定走在和平的道路上。

大陸央視一日報導，習近平就開闢中韓關係新局提出四點建議，包含尊重各自社會制度和發展道路，照顧彼此核心利益和重大關切，通過友好協商妥善處理矛盾分歧。用好兩國對話管道和交流機制；加快推動中韓自由貿易協定第二階段談判；對輿論和民意加強引導，抑制消極動向等。習近平呼籲，中韓共同踐行真正的多邊主義，維護多邊貿易體制，並強調重視中韓關係，對南韓的政策也保持連續性、穩定性。

中韓一日並簽署七份諒解備忘錄（ＭＯＵ）與協議，其中「韓中雙邊本幣互換協議」規模人民幣四千億元，期限五年。兩國另就加強服務貿易交流與合作、銀髮經濟領域合作、二○二六至二○三○年經濟合作共同計畫、共同推進創新創業合作夥伴項目、共同打擊電話和網路詐騙犯罪合作等簽ＭＯＵ。

南韓國家安保室長魏聖洛一日說，中方表明願為朝鮮半島的和平穩定提供合作，兩國一致同意美國與北韓的對話最重要；中韓商定啟動高層定期溝通管道，習、李也談到中方將韓企「韓華海洋」等五家美國子公司列入反制清單、中方在黃海上的「人工結構」等。

北韓官媒「朝中社」一日則報導，「大韓民國（南韓）仍沒意識到，極力否認朝鮮民主主義人民共和國（北韓）是核武國家，並大談實現非核化的白日夢，只會自曝其短，並反映出欠缺常識」。

習近平在ＡＰＥＣ峰會東道主交接環節宣布下屆峰會明年十一月在廣東深圳舉辦，表示深圳在幾十年間從小漁村發展成國際大都市。這將是繼二○○一年上海、二○一四年北京之後，時隔十二年大陸第三次主辦。

