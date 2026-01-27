習氏「乙巳政變」：背景原因與影響分析

習近平親自部署抓捕張又俠、劉振立，從已公開報導看，本文透過分析認為它屬於「政變」，一是非常規方式，不符合國法和組織程序；二是利用國家暴力工具，以暴力解決高層政治爭端。

報導中稱「中央決定」對張又俠與劉振立進行審查調查，中紀委網站上並未公布案情原因及「中央」決策過程。由於張、劉是中央軍委副主席與委員，習近平主導的抓捕行動必然絕密，不會提前在政治局或常委會議討論。這與文革時毛澤東用群眾運動打倒劉少奇、鄧小平在家中與元老密會廢黜趙紫陽，並決定鎮壓八九民運類似，都屬於「政變」。共同點是先有政治性罪名，如趙紫陽「分裂黨」和「支持動亂」，張、劉則是「踐踏軍委主席負責制」。都是先抓捕後找罪證，這是典型的黨內政治鬥爭引發的「政變」，即動用軍警力量解決黨內意見分歧或權鬥。

一、從媒體報導看這次政變的各種異常

中共媒體官宣張又俠、劉振立接受調查審查超過24小時，最早透過國防部發言人發布、新華社通稿，內容簡短：

中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。

關鍵詞是「涉嫌嚴重違紀違法」、「經黨中央研究，決定」和「立案審查調查」。

解放軍報社論立即被新華社通稿發布，對張又俠劉振立定罪：張又俠、劉振立身為黨和軍隊的高級幹部，卻嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成嚴重危害。

現階段對張、劉的處置，仍然是涉嫌有罪錯，僅僅是「黨中央研究決定」對其採取行動，尚未經過黨紀國法審查，是立案階段，為什麼社論就直接有罪定性？顯然，這是「黨中央」決定的，沒有經過軍紀委與中紀委，中紀委網站公開資訊可以查證，即：中紀委並沒有參與處置張、劉，而中央軍委更不可能做出決定，因為現在中央軍委只有四個人，其中張又俠與劉振立就在其中，還有，直到三天後，中央人民政府網站上，張又俠與劉振立仍然名列中央軍委委員之列，所以解放軍報在社論中對張、劉兩位軍委首長進行有罪定性，並被新華社等重要媒體轉載，也是嚴重的違法違紀行為。

原中央黨校蔡霞教授在X平臺說：「中共國防部官宣這次事件，完全打破中共黨黨內機制運行的常規、底線、慣例、邏輯。」

與中紀委形成鮮明對照的是，美國媒體華爾街日報大篇幅報導張又俠向美國出賣核秘密情報。這種消息是美方還是中共餵料？十八大前，溫家寶、薄熙來、習近平三家被美國重量級媒體爆料腐敗，為什麼只有這三家？顯然是中共內部的政敵餵料。

我們看到，中共內部權鬥早已開始利用外國媒體，先置對手於不義之地，以影響國內形勢，掩蓋當局違法違紀的行徑，沒有司法獨立，不能公開審理高層腐敗案，就難以使公眾信服，畢竟當年還有公開審判四人幫的過程，江青的自我辯護、張春橋的沉默不語，都給我們留下的深刻的印象，儘管也屬於「政變」，顯然主導政變者順民心民意，社會與歷史正義，高於當時的程序規則，所以具有一定的正當性，得到社會廣泛的支持與認同。

二、緊急官宣非常態，抓捕張又俠的原因

對比四中全會前公開的九上將落馬，由於是習近平的親自提拔上來的高級將軍，所以一直拖著不官宣，沒有像處置徐才厚、郭伯雄那樣，由習近平親自主持政治局會議宣布處理結果，九上將落馬是由國防部官宣後，迫使四中全會追認。這說明什麼？習近平對親信落馬，即便審判過證據確鑿，也拖著不正式官宣；而對張又俠、劉振立這類政治異己，還未調查審處，就直接官宣涉嫌犯罪，並透過解放軍報社論進行政治性定罪。這背後，顯然是習近平權力意志在發揮作用，並沒有經過中央政治局與常委研究，完全是一次特別軍警行動的政變行為，嚴重違反黨紀國法。

正因是一次政變，習近平極為恐懼，害怕軍中動亂：現在國內傳出的資訊顯示，軍人手機收繳，張、劉相關高層大量拘審，調動親信進京勤王，通往北京的高速也已封閉，民用車輛與人員不能進京，比八九六四後戒嚴類情況還要嚴重。美國重要媒體《華爾街日報》報導說張又俠出賣核情報、還有收取巨額賄賂賣官。其實，諳悉中共內部規則的人都知道，張又俠、劉振立只有一個罪：就是對抗軍委主席負責制，強調黨內民主集中制，在這冒犯了習近平，忠誠不絕對，就是絕對不忠誠。

此前我曾在專欄文章分析過，前年三中全會後，張又俠在公開場合發表講演，話風有重要改變：一是不提中央軍委主席負責制，二是不高調提統一臺灣。為什麼？軍委主席負責制被習近平做成了家長制，鄧小平利用軍委主席負責制，將個人權力凌駕於黨中央之上，不僅廢黜了黨的總書記，還用軍隊鎮壓了八九民運，給國家與人民造成了無法修復的災難性創傷。

張又俠與習近平不可調和矛盾在幾方面：

一是布局21大，必須完全控制軍隊，張又俠與習勢力相當，形成平衡，限制習軍中布局；

二是影響習政治安全，張又俠一直不公開表態支持中央軍委主席負責制，背後有元老與改開派支持，可能在21大迫使習下臺，傳聞滿天飛，在習看來不是空穴來風。軍權不控，一切成泡影；

三是美軍抓捕了馬杜羅，刺激了習，馬杜羅身邊有人背叛，張又俠會不會如此？這也促使習下決心，緊急動手；

四是張又俠不積極配合習近平啟動戰爭，從前年的香格里拉論壇到北京香山論壇，張又俠均不再強調統一臺灣，他參加過越南戰爭，知道戰爭殘酷無意義，這對習解放臺灣意志形成背離；

五是三個月來，國內不明勢力與海外媒體一起，大量揭露習家人腐敗，包括針對陝西派系、習遠平、齊橋橋財富，使習壓力巨大，似乎山雨欲來，要倒逼他下臺，使習感受到巨大的安全危機；

六是國際形勢嚴峻，美國要公布中共高層財富，國內若借反腐清洗習勢力，其命運將被改寫；

更嚴峻的形勢還有，國內經濟危機正在發酵，關鍵時需軍隊鎮壓，只有完全控制軍隊，才可能戒嚴鎮壓。

三、抓張又俠之後的影響觀察

張又俠、劉振立被抓，將引發軍中震盪，因為張又俠在軍中資歷深厚，加上劉振立，保守估計將有上千名不同層級的將官受到影響，更為重要的是，習近平因此獲得黨政軍集權，發動臺海戰爭的可能性隨之大增，所以也會影響臺灣與美國與中共國的關係。

第45任美國總統國家安全顧問弗林將軍在X平臺上說：突發：中共/中國政變正在進行中！！！ 中共及其軍事領導層內部似乎出現了極大的動盪。 這些是政變般的局勢，其後果將影響美國的對外政策、我們在印太地區的軍事態勢，以及未來美國的整體關係。 總書記習近平——做好準備吧，因為中國內部的動盪不會以好結果收場。

張又俠被抓，正在深刻地影響中國時局，重要事態有待觀察：

第一，軍中大清洗，會不會有力量形成對抗，習近平現在應該是極度緊張，北京已處於高度戒備狀態；

第二：習近平能不能快速布局軍中高級將領，使軍隊能夠隨時投入戰爭，新提拔上來的將領會不會有腐敗，是不是絕對忠誠於習近平，仍然是問題；

習近平完全控制軍隊，就是為了武統臺灣。他面臨忠誠悖論，真正勇敢的軍人忠誠國家與人民，不會忠誠於獨裁者，死忠於獨裁者的，就會像朝鮮戰爭與越南戰爭那樣，毫無意義的犧牲，最後結果都非常悲慘，而不忠誠的將士，不可能以獻身精神參戰，習近平最大的可能是用軍隊來維護自己的獨裁統治；

第三：中國會不會朝鮮化，習近平完全控制了黨政軍，每一個體制內的人都會像朝鮮人一樣，只會鼓掌與歡呼，整個國家被封閉起來，我們拭目以待。

作者》吳祚來 獨立學者、專欄與評論文章見：新京報、南方都市報、南方週末、中國青年報、德國之聲、BBC 中文、風傳媒、（臺灣）中央廣播電臺、蘋果日報（香港）。另有編著十餘種。