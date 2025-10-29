「習特會」前瞻：時隔六年再見面，中美握手言和，還是「越談越僵」？
美國總統特朗普（Donald Trump，川普）與中國國家主席習近平將於10月30日在韓國會面，這是在亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行的雙邊會談。這將是特朗普第二任期以來兩位領導人的首次面對面會晤，距離上一次面談已過去六年。
不利消息是，此次會晤面臨「雙時限」的壓力和動蕩中的貿易關係——兩國在今年5月達成的脆弱貿易休戰協議即將在11月10日到期；10月初中國大幅擴大了稀土出口管制，特朗普則威脅從11月1日起對中國商品徵收額外100%的關稅。
有利消息是，10月26至27日在馬來西亞吉隆坡舉行的第五輪美中面對面談判傳出積極信號——美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）和貿易代表傑米森·格里爾（Jamieson Greer）與中國副總理何立峰及首席貿易談判代表李成鋼達成了「框架協議」，為領導人會談創造條件。
在韓國，雙方的籌碼與訴求將擺在兩位領導人中間的談判桌上：稀土、芯片、大豆、芬太尼、TikTok，甚至台灣議題，都可能「握手」或「破裂」；這也凸顯出這場峰會與眾不同之處，它既非「破冰」，也非最終「拍板」，大量核心議題與執行機制仍存在顯著分歧，亟需兩邊領導人的最終決策。
此外，自李成鋼今年4月擔任首席貿易談判代表以來，展現出一系列談判風格的變化，其中甚至能看到特朗普的影子，這種風格切換是否會有效果？BBC中文梳理上述看點，幫助讀者觀察這場時隔六年的「習特會」。
籌碼與訴求
特朗普與習近平在韓國會晤前，雙方在多個領域討價還價，時不時突然提高價碼。經過數月的多輪交手，中美各自手握什麼籌碼、有何訴求？
中國手中最大的籌碼是稀土。中國在10月初大幅擴大稀土出口管制，新增鈥、鉺、銩、銪、鐿等五種稀土元素，並對國防和半導體用途實施更嚴格許可審查。中國佔據全球超過90%稀土和稀土磁鐵的生產，對這些材料的控制給美國施加了顯著壓力。而中國也意識到這一點，在這一輪貿易談判中，更有意識地將稀土「武器化」，來增加籌碼。
其次是對美國農產品的購買力。中國在2023年和2024年佔美國大豆出口的一半以上，2024年價值達128億美元。美國財政部長貝森特近期表示，「我本身就是大豆農民，所以我也感受到這種痛苦。」貝森特還透露，會談後雙方將有利好豆農的消息傳出。
美國最大的籌碼則是對中國的科技禁運，尤其是芯片。自2022年10月以來，美國限制先進半導體、芯片製造設備和計算機輔助設計工具對華出口，顯著減緩了中國芯片製造能力的發展。而且，美國手中還有全球最大消費市場的准入問題——關稅，特朗普威脅對中國商品加徵額外100%關稅。此外，近期浮現的議題還包括港口停靠費，中國首席貿易談判代表李成剛曾在8月威脅稱，如果美國推進對中國船隻徵收高額停靠費，將造成「全球混亂」。
美國的訴求包括：推動TikTok美國化或算法租賃，加強芬太尼前體化學品的管控，要求中國推遲實施稀土出口管制，以及大量購買美國農產品。中國的訴求則包括：取消或放寬美國對華科技管制和芯片出口限制，降低關稅，以及為中國企業提供公平競爭環境。
目前看來，針對TikTok 問題，最接近達成協議。貝森特表示上月宣佈的TikTok協議預計將在峰會後敲定。特朗普在飛往日本時對記者表示，他預計在亞洲之行結束前與中國達成TikTok問題的協議。
而至於中國手中最有力的籌碼——稀土，彭博社稱，習近平仍持續完善將中國在稀土磁鐵生產領域的主導地位武器化的戰略，而且它永遠不會放這一對付特朗普的新籌碼。因此，除非有比較大的對等讓步，比如芯片禁運的放鬆，否則中國不太可能在稀土問題上大幅讓步。
美國手中還有一個非常重要的籌碼——台灣。習近平除了貿易議題外還有更長遠目標：說服特朗普削弱對台灣的支持。如果特朗普明確表態美國「反對」台灣獨立，這將是北京的重大勝利。
美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授朱志群此前對BBC表示，台灣議題有可能在接下來的中美貿易談判中成為籌碼。「中方希望特朗普能公開表態反對台獨，甚至支持兩岸和平統一。 儘管這有難度，但不是不可能，結果可能取決於雙方談判中的利益交換。 」
不過，美國國務卿盧比奧在10月25日明確表態，美國不會為了與中國達成貿易協議而改變對台灣的政策。盧比奧對記者表示：「如果人們擔心我們會為了在貿易上獲得優惠待遇而放棄台灣——沒有人在考慮這個」。
野村證券首席中國經濟學家陸挺分析：「我們認為雙方在試探彼此底線後，可能會再次做出讓步」，預計近期聲稱將加徵的100%關稅「肯定不會實施」，雙方可能延長當前「關稅休戰」，作為交換，北京可能恢復購買美國大豆並放鬆稀土出口管制的執行。美國金融教育投資網站「投資百科」（Investopedia）評估認為，即將到來的協議預計標誌著貿易敵意降溫，但涉及製造業失衡和芯片禁令的根本性問題仍難解決。
非常規：「破冰」與「拍板」
兩國領導人峰會通常扮演兩種角色：「破冰」或「拍板」。當雙方關係惡化到較低層級官員無法自作主張改變局面時，往往需要兩國領導人坐下來說幾句緩和關係的話，設置議題框架，為後續談判鋪路。這類會晤一般是通過電話或借助國際會議間隙安排。比如，今年美中貿易談判剛談第一場就陷入僵局，直到6月兩國領導人通話才重新確立基礎。
另一種是拍板式峰會——雙方就某個議題已談了很久，接近達成協議，但還有最後問題需要最高領導人定奪，甚至已完全談好只需領導人出席儀式簽字。這類會晤通常以國事訪問形式進行，鳴禮炮、檢閱儀仗隊、舉行晚宴，規格最高。
這次特朗普和習近平會晤具有高度不尋常的特徵，既不符合傳統「破冰」模式，也不是簡單「拍板」儀式。自2025年5月以來，美中已舉行五輪高級別面對面談判，分別在日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩、馬德里和吉隆坡進行。雙方保持了持續對話渠道，特朗普和習近平今年至少通話三次。戰略與國際研究中心（CSIS）的一篇評論認為，今年前幾個月美中關係在特朗普政府徵收高關稅後相當緊張，但一系列會議似乎帶來了「脆弱的平靜」。
雖然貝森特和格里爾在馬來西亞談判後宣佈達成「框架協議」，但這遠非細節完備、只需領導人簽字的最終協議。對此，咨詢公司「帕克策略」（Park Strategies）專注亞洲業務的高級副總裁肖恩·金（Sean King）表示：「貝森特的評論……表明習近平和特朗普領導人週四在韓國不會有正式的美中貿易協議宣佈。相反，雙方似乎只是提出了另一個框架，使他們能夠繼續對話。」
「我認為這是一個令人不安的休戰，」前美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）表示……「不幸的是，我們兩國可能會在一段時間內繼續在貿易問題上發生衝突。這不僅僅是特朗普的錯；幾十年來，中國一直是全球貿易格局中的不穩定力量。」
這次會面的真正特殊性在於：雙方需要兩國領導人對大量仍屬懸而未決的重大問題進行密集拍板。全球咨詢公司亞洲集團（Asia Group）中國主管林漢昇表示：「這次領導人會晤風險高、回報也高。雙方可能試圖重置因近期相互限制而動搖的關係，但同時會避免做出任何搶眼的重大讓步。」
風格切換：「學生」變「老師」
這次峰會與六年前相比，一個顯著變化是中國談判風格的變化。
布魯金斯學會高級研究員何瑞恩（Ryan Hass）表示，中國在過去五年系統強化了抵御美國貿易和戰略壓力的能力，逐步從「學生」轉為「老師」——由被動防禦，轉向主動設定議程。何瑞恩認為，自新冠疫情與貿易戰後，北京越來越強調「自力更生」，通過推進「雙循環戰略」、強化國內創新和市場韌性，以及減少對美關鍵技術依賴，漸次掌握定義談判節奏的主動權。
何瑞恩分析指出，美中摩擦反而加快了中共領導層對「技術自主」與「對美依賴風險」的清醒認知，使習近平政府更善於利用稀土等供應鏈關鍵環節做為對美威懾工具——例如最近對稀土等資源的出口限制。
比如在已經確定在韓國舉行中美峰會的前提下，突然擴大稀土出口管制，激起美方不滿。華爾街機構「亞德尼研究公司」（Yardeni Research）曾點評，北京此輪對稀土出口的激烈控制「或許做得太過頭了」，《華盛頓郵報》甚至稱之為「稀土勒索」。
這背後也有人員變化帶來的風格變化。自2025年4月李成鋼出任首席談判代表以來，中方的談判風格與第一階段的王受文有明顯區別。《華爾街日報》將其總結為「持續對話，但幾乎不讓步」的新策略。
最近的發言中，美國財長貝森特公開批評李成鋼「相當失控和非常激進」「非常不尊重」。特別是8月底不請自來華盛頓，要求高級別會談，重申中國立場，並「對美國人說教」，此舉激怒了特朗普政府的官員。
這番言論後的幾天，中國官方宣佈免去李成鋼WTO常駐代表職務，時間上的巧合引發外界的關注和猜測：是否因為美方的批評而撤掉李成鋼？
但實際情況恰好相反，李成鋼仍然保留著商務部副部長和國際貿易代表（具有正部級地位）的職務，這比WTO大使更為顯要，五天后，李成鋼出現在馬來西亞，坐在剛剛批評過他的貝森特的對面。會談後，李成鋼表示，「美方表達立場是強硬的，中方維護利益是堅定的」在中文社交媒體上流傳甚廣，與此同時，李成鋼的曝光度明顯增強，其中不少他用英文接受採訪的片段被廣泛傳播。
外界甚至不難從李成鋼的風格中找到特朗普的影子——比如關鍵節點前，突然大幅提高價碼，善於措辭威懾並把談判推向壓力頂點後突襲達成框架協議，從而在最後時刻鎖定戰略對價。
其他人也在看
德語媒體：退縮中的特朗普
《南德意志報》評論認為，周四中美峰會不論結果如何，想必都會被美國總統包裝成重大勝利，但中美之爭卻不會就此偃旗息鼓。《日報》評論指出，歐洲必須盡快采取補救措施，減少對中國的原材料依賴。德國之聲 ・ 11 小時前
烏軍苦守東部大城波克羅夫斯克 俄增兵包圍戰事告急
（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭軍方及開源情報分析人士今天表示，烏克蘭部隊正艱難抵禦俄羅斯對烏東大城波克羅夫斯克（Pokrovsk）日益激烈的攻勢。中央社 ・ 10 小時前
「不要特朗普！不要中國！」夾在兩大強權國家之間的韓國為中美峰會鋪路
韓國總統李在明面臨一場外交博弈，他將接待美國和中國的領導人。BBC NEWS 中文 ・ 9 小時前
高市靠安倍牌與川普相交！胡采蘋揭台灣連結
[NOWnews今日新聞]日本新任首相高市早苗日前與美國總統川普會面，獲得川普盛讚是「真正的贏家」和「親密的朋友」，川普也提到日本已故首相安倍晉三，稱自己對安倍的死深感悲痛，但從安倍那裡知道高市早苗一...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
川習會今登場！APEC舉辦地慶州爆示威潮
[NOWnews今日新聞]外界高度矚目的美國總統川普、中國國家主席習近平之「川習會」，沒意外的話今（30日）就會在韓國登場，川普透露此次會晤可能長達3、4小時，結束後他就會直接搭機返美。就在習近平即將...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
開箱輝達展區！秀無人車技術 光達360度穿透環景
輝達 GTC大會黃仁勳專題演講上，提到輝達要加入無人車市場，還有未來的機器人工廠趨勢，今天在輝達展區都有展出，現場狀況連線給人在美國華盛頓的特派記者徐紹芸。鏡新聞 ・ 10 小時前
羅浮宮劫案嫌疑人 承認參與珠寶竊盜
巴黎檢察官辦公室表示，兩名因為涉嫌從羅浮宮博物館盜竊法國皇冠珠寶而被捕的嫌疑人，已經承認參與了這起竊盜案，已經被還押候審。（戚海倫報導） 美國有線電視新聞網CNN報導，先前遭到逮捕、涉嫌犯下羅浮中廣新聞網 ・ 2 小時前
懶人包／川習會要來了！外界預期與討論重點一次看
懶人包／川習會要來了！外界預期與討論重點一次看EBC東森新聞 ・ 10 小時前
NASA靜音超音速客機X-59完成首次試飛
由美國國家航空航天局（NASA）與洛克希德‧馬丁公司聯合研發的「靜音超音速」實驗飛機X-59本周二在加州南部沙漠上空完成首次試飛。這架旨在以極低噪音突破音障的試驗機被視為未來實現更快商業飛行的重要一步德國之聲 ・ 9 小時前
安倍師徒情牽外交線 川普超暖待日相高市如小妹
美國總統川普結束日本訪問，與日本首相高市早苗分別前往南韓，準備出席APEC會議。日本媒體盤點此次日美峰會成果，認為日本政府打出的「安倍晉三牌」奏效，快速拉近了兩人距離，達到高市早苗會前期待的締結個人情誼。雙邊也簽署共同宣言，強調深化軍事、經濟等合作；兩國部長級閣僚也簽署造船合作備忘錄；川普也另外出席民間商務活動，與多間日本企業簽訂超過4千億美元的投資協議。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
《美股》消息面：美中關稅戰再傳好消息；「川李會」下午登場
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面： ●在周四「川習會」之前，《華爾街日報》周二引述知情人士報導，如果中國同意加強芬太尼所需前體化學品的出口管制，美國可能把對中國產品加徵的「芬太尼關稅」稅率從20%調降多達10個百分點。消息人士表示，這項協議仍有可能變動，最終仍取決於「川習會」的協商結果。如果美國把對中國加徵的芬太尼關稅稅率調降至10%，那麼中國產品進入美國被加徵的關稅將從目前約55%調降至45%，這與部分東南亞國家的40%對等關稅稅率接近，應可降低中國企業轉往東南亞洗產地的誘因，進而促進美中之間進行更直接的貿易往來。 ●美國總統川普和南韓總統李在明周三（10月29日）下午將在慶尚北道慶州市舉行雙邊會談，此為8月兩人在華府舉行峰會後不到兩個月再次會晤。外媒報導，川普和李在明將討論關稅、美韓同盟現代化等關鍵議題。在關稅談判方面，兩國對於南韓如何投資美國3500億美元及如何分配收益等問題，存在高度分歧，這也是兩國貿易協議懸而未決的主要原因。川普是否順道與北韓領導人金正恩會面，也是各界關注焦點。 ●美國參議院周二以54票對45票第13次否決臨時撥款法案，這表示聯邦政府將繼續停擺。這項旨在重時報資訊 ・ 23 小時前
川普宣布韓美關稅協議幾乎達成 韓總統府：3500億美元投資「2千億付現」
據南韓媒體今天（10/29）報導，美國總統川普（Donald Trump）今天與南韓總統李在明舉行峰會，川普在晚宴時宣布，兩國關稅協議幾乎完成。另一方面，南韓總統府今天也公布雙邊談判的具體內容，在先前承諾對美投資3500億美元當中，將有2千億美元須以現金方式進行投資。太報 ・ 14 小時前
成大醫院導入即時影像導航 脊椎手術更精準與安全
好醫師新聞網記者張本篤／台南報導 圖：成大醫院骨科部林政立醫師／成大醫院提供 傳統脊椎畸形手術必須仰賴術前影像與術中經驗判斷，誤差容忍度極低，稍有偏差即可能影響神經功能。成大醫院新好醫師新聞網 ・ 12 小時前
普丁宣布成功測試「海神末日魚雷」！曝威力超越「撒旦二號」
綜合美媒報導，關於「海神」的公開資訊極為有限，但據了解，它本質上是1種自主式、具核能力的魚雷，能在海洋中引發放射性巨浪，使沿岸城市變得不適宜人類居住。根據俄羅斯媒體報導，「海神」魚雷長20米，直徑1.8米，重100噸。普丁29日在莫斯科1間醫院與在烏克蘭戰爭中受傷的...CTWANT ・ 2 小時前
近五年連江身障者生活環境更友善 調查指出教育交通醫療可近性顯著提升
CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導 為了解身心障礙者的生活現況與需求，連江縣政府辦理「114年度連江縣身心障礙者生活狀況及福利需求調查」，調查結果指出，相較於109年，連江縣身障者在教育支持、外出交通與醫療服務可近性三大面向均有明顯提升，整體生活環境朝向更友善包容的方向發展。 回顧兩期調查結果，連江縣身障者的就學比例變動不大，但教育環境的支持與改善相當...匯流新聞網 ・ 22 小時前
APEC與「習特會」：元首「場邊會面」頻頻上演，是否能收穫更多實質成果？
自2014年習近平上任以來，中美元首有8次會晤均落在多邊峰會期間舉行。BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前
重陽敬老關懷 與102歲鄒爺爺同在一起
台中后里區的獨居長者「鄒餘慶」爺爺，今年102歲高齡，他是慈濟的長期居家關懷戶，從80多歲時、就加入環保志工行列，。在重陽節，志工一如往常的關懷腳步，承歡鄒爺爺膝下、為他慶生。 慈濟志工 邱辛美...大愛電視 ・ 2 小時前
陪您到最後 民歌手分享母女時光
民歌手「王新蓮」重返舞台，在慈濟台東聯絡處的講座中，分享從美國返台定居台東池上的人生體悟。她以親身經歷，分享如何在陪伴母親走過人生終點後，決定放大生命寬度，活成自己想要的模樣，也用歌聲感動現場50...大愛電視 ・ 2 小時前
解缺工 旅宿、碼頭擬開放移工
行政院會今（30）日擬拍板「跨國勞動力精進方案」，閣揆卓榮泰昨搶先曝光內容，包含企業替本國勞工加薪即可增聘外籍移工、給予資深移工永居證、勞動部直接在他國設點引進移工與中階技術人力。另外，傳出政院可能開放旅宿業與港口碼頭裝卸移工，政務委員陳時中昨未證實，僅說「如果」開放，應會參照本勞加薪方案開放名額，配額上限同為10％。中時新聞網 ・ 5 小時前
APEC慶州峰會將至 反華情緒如何左右中韓互動
亞太經合組織（APEC）韓國慶州峰會召開在即，首爾街頭仍不時出現反華示威。這似乎要成為峰會期間左右中韓兩國互動的重要元素。BBC NEWS 中文 ・ 23 小時前