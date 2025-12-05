習稱網管占據國家治理重要地位 學者：中共網管失能已威脅政權

中共總書記習近平近日在政治局會議中，談及網路生態治理時強調，這在國家治理占據重要地位，必須不斷壯大主流價值、輿論、文化，打擊、遏制亂象。學者專家分析，從于朦朧事件到 K字簽證的爭議，中共近來的網路治理已逐漸失去控制的效果，而習近平的發言更反映出了網路輿論的壓力，已對中共政權形成一定程度的威脅，而且是遠遠超過中共高層過去的認知。

習近平籲加強網路治理 占據國家治理重要地位

中共中央政治局日前針對「加強網路生態治理」進行第23次集體學習，由中共總書紀習近平親自主持。習近平在會中表示，從黨18大以來，網路生態治理被擺在重要位置，持續壯大網上主流價值、主流輿論、主流文化，打擊、遏制網路亂象，網路生態治理在國家治理中占有重要地位。

習加強網管談話 凸顯中共網路治理失能

而為何習近平要在政治局中強調「網路治理」？國防安全研究院國家安全研究所副研究員王占璽就觀察到，其中最大的原因就是，中共網路治理近來已逐漸失去控制的效果。他以中國男星于朦朧的命案為例，強調相關的傳聞話題在中國的網路上不斷延燒，就連中共網信辦出手都壓不下來。

王占璽說：『比較罕見是中共的這個網信辦，其實針對這件事情進行了全面的管制，在于朦朧這個議題延燒之後，網信辦其實就發動所謂的網路清朗行動，那這一場網路清朗行動並不是針對于朦朧來設計的，但是實施的過程確實有針對于朦朧的輿論進行管理跟壓制，也包括關停了很多相關的帳號，跟逮捕了一些所謂的傳播謠言的網民，過去像這樣的一個情況，其實通常它就會很快的抑制住網路輿論的擴散，但是在于朦朧案的這樣的一個情況裡面，其實網信辦所發動的這個全面的這個清朗行動，看起來效果是有限的。』

K字簽證引爆小粉紅暴動 凸顯中共網管能力鬆動

而時事論評人「多倫多方臉」其實也注意到了中共網管似乎出現了問題。他觀察到了中共推出K字簽證，為外國人進入中國工作大開方便之門的同時，簡直在網路上引發了小粉紅的暴動，就算是官方拚命刪留言，仍然止不住網民的怒火，在在顯示了中共網路治理能力已開始動搖。

他說：『因為中共這麼強的洗腦在那邊，就是說中共對自己人的認知作戰搞了那麼久，其實你是很少能見到一件事情，中國政府做了，然後整體民眾出來反對的，這在以前是非常少見的，因為你知道洗腦洗成這樣，我們有時候說中共餵坨屎給你吃，你都覺得屎是香的，這就對於小粉紅來說是這樣的，但是最近這兩年情況，就出現了比較大的改變，很多小粉紅都對中共的一些內容，都開始有些不滿了，開始有些反思了，就說明中共自己對自己的內部認知作戰開始有一些鬆動了。』

中共網管失能已威脅政權穩定

只是當這樣的現象，一而再，再而三的出現，就連習近平都要站出來說話時，王占璽就認為，它可能反映出中共網管的失能，已經對中共政權的穩定形成了一定的威脅，而且是超乎過去中共高官所能認知的程度。

他說：『這次在政治局會議裡面提出這一點，他當然也反映出來這樣子的一個網路輿論壓力，那麼已經對整個這個中共的政權統治的正當性，進行一定程度的威脅，這個威脅的程度可能其實是超過過去中共高層所感知的。』

解決民怨 中共未對症下藥

至於是什麼原因，讓中國民眾開始「造反」？王占璽和多倫多方臉都把箭頭指向了經濟低迷。因為經濟不好，讓民眾開始把不滿的怒氣，放到了社會不公、階級特權等問題上，但王占璽卻發現，中共根本沒有對症下藥，卻整天只想要如何加強網管，而非解決根本的經濟民生問題。

他說：『中共其實並沒有針對問題的本身，也就是人民的生活實沒有辦法得到改善，或者是這樣的一個階級分化權貴濫權的情況越來越嚴重，針對這些問題進行正面的解決，那麼相對仍然把它定位成一個所謂的網路輿論治理的問題，而忽視了這個網路輿論背後，實際上存在的社會不平等的問題，從這個角度來看，持續的進行網路輿論的壓制或者是所謂的治理，並沒有辦法得到中共希望的化解輿論壓力，或者化解民情壓力這樣的一個成效。』

AI也難救 不滿持續堆積成中共最大危機

除此之外，對於中共還試圖透過AI或演算法等高科技的手段，來引導網路輿論，王占璽也不以為然。他認為，這些網路輿情其實並不非單純的網路言論擴散而已，背後其實反映的是這個時期的需求，因為需求沒有辦法得到滿足而產生的負面消極情緒，這絕非透過網路輿論的治理或壓制就能解決，最後終將這些不滿持續堆積，成為中共政權的最大危機。