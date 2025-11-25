習稱「臺灣回歸中國」 卓榮泰:中華民國台灣是主權獨立國家

中共官媒聲稱中國大陸國家主席習近平在與美國總統川普通話時提到「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，對此行政院長卓榮泰強調中華民國台灣是主權獨立國家，2300萬國人沒有回歸的選項。與此同時，南韓首席貿易談判代表表示在半導體關稅協商方面，韓台有合作空間共同爭取最有利待遇，但卓榮泰表明目前台灣是與美國進行一對一談判。外交專家則指出習近平此次主動與川普通話，主要目的可能針對日本情勢及與台灣有所連動的議題。

習稱臺灣回歸中國 卓榮泰:我們主權獨立（圖／TVBS）

廣告 廣告

中共官媒新華社報導，習近平24日晚間在與美國總統川普通話時表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，並聲稱川普理解台灣問題對中方的重要性。然而，觀察川普在TruthSocial的發文內容，並未提及台灣。對此，行政院長卓榮泰強調，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立國家，2300萬國人沒有回歸的選項。

外交部發言人蕭光偉表示，對於中方刻意扭曲二戰史實、曲解相關文件的行徑，美方已經多次明確表達反對立場。民進黨立委王定宇認為，中國長期以來會藉由官媒釋出的新聞稿，將中國單方面想談的政治議題在事後插入並加以渲染擴大。當記者詢問外交部是否事前掌握美中通話內容時，外交部並未正面回應。淡江大學戰略研究所助理教授馬準威分析，習近平此次主動向川普打電話，主要目的可能是針對日本情勢以及與台灣有所連動的議題。

韓喊可與台灣合作 對美爭取晶片關稅優待（圖／TVBS）

另一方面，南韓首席貿易談判代表呂翰九在24日上廣播節目時提到，在半導體部分，韓美關稅協商的事實清單寫著「將比照台灣待遇」，但台灣目前也正在與美國協商。呂翰九指出，南韓與台灣仍有合作空間，可共同爭取最有利待遇。對此，行政院長卓榮泰表示，目前台灣談判團隊是與美國進行一對一談判，並未收到與韓國合作的訊息。卓榮泰補充，台灣與韓國在高科技及晶片製造的先進製程方面存在競爭，而台灣目前領先許多。專家也呼籲台灣必須審慎判斷與韓國合作是否真的有利，畢竟台韓在籌碼上存在差異，尤其考量台灣在半導體上的優勢，擔心合作後的效果可能不如預期。

更多 TVBS 報導

中日裂痕更深！日本駁斥「敵國條款」 川普與高市熱線

川習通話誰主動又各自表述 美媒稱「習近平先」陸外交部稱美方發起

准許輝達賣中國H200晶片？ 美商務部長：川普考慮中

川普沒否認台灣回歸中國！他嘆賴清德未出聲：生魚片吃完要吃什麼

