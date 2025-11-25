習罕致電川普談台灣 日中緊張難降溫2／美日領袖通話 高市：川普說明與習近平電話內容

日本首相高市早苗與美國總統川普通話。（翻攝畫面）

美國總統川普昨晚和習近平通話過後，接著在台灣時間今天上午，與日本首相高市早苗通話。高市早苗表示，川普在電話中說明與習近平之間的通話內容，不過詳細講了什麼？高市早苗說，她不便透露；不過她強調和川普是密友，川普還希望高市能隨時打電話給他。

在鎂光燈閃爍下走上講台，日本首相高市早苗25日在首相官邸受訪，談到她上午和美國總統川普的電話會談。日本首相高市早苗：「在當前的國際情勢下，繼川普總統先前訪日之後，我認為我們再次確認了兩國之間的密切合作。」

高市說，是川普提出要舉行電話會談，川普說明了24日晚間與中國國家主席習近平的通話內容，還有當前的美中關係，美日領袖兩人還針對強化同盟廣泛交換意見。日本首相高市早苗：「川普總統還說我跟他是非常親密的朋友，希望我隨時打電話給他。」

日中關係因為台灣問題陷入緊張之際，日本防衛大臣小泉進次郎23日訪問靠近台灣的沖繩縣與那國町，指出在當地部署飛彈的計畫如期進行，卻也因此引來中國批評煽動軍事對立。日本防衛大臣小泉進次郎：「這是為了保護島嶼安全、日本安全的部隊，也就是說，這是以防禦為目的的軍事裝備，所以不是用來攻擊其他國家的東西。」

不只小泉硬起來抗中，日本駐聯合國大使山崎和之24日也致函聯合國，反駁中國最近致函聯合國要求高市撤回台灣有事發言，不僅違背事實，還毫無根據。日本官房長官木原稔：「我們不能接受違背事實的中方主張，我認為作為日本政府，有必要確實反駁，然後持續傳達下去。」

高市的台灣有事發言，引起中國一連串反制，日本在野黨質詢提問，是否維持可以行使集體自衛權的存亡危機事態認定標準；日本政府25日回應，並未改變一貫見解，台海和平穩定對日本的安全保障、國際社會整體穩定而言，非常重要。

