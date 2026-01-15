習藝先學「擦琴」？李遠用電影隱喻接班人之路 愛上藝術才能熬過4年

文化部長李遠(前排左2)親自授予證書給「傳統藝術接班人─駐團演訓計畫」第4屆結業習藝生。(記者董柏廷攝)

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部所屬國立傳統藝術中心今(15)日在台灣戲曲中心舉辦「傳統藝術接班人─駐團演訓計畫」第4屆結業習藝生授證暨謝師典禮。文化部長李遠親自到場授予證書，並分享電影《和你在一起》的故事，以此隱喻傳統藝術傳承的艱辛與熱情。

李遠提到，電影中想要學琴的孩子，老師卻先教他擦琴、打掃、搬煤球。 這位老師用意在於讓學生先愛上樂器、愛上工作，從最底層做起才能真正投入。 李遠認為，駐團演訓計畫長達4年，習藝生在劇團裡可能也要幫忙打掃、搭台、聽樂譜，這段過程就是為了讓人才愛上這個行業。 他感性表示，「若沒辦法熱愛這份藝術，這輩子都會很痛苦」，勉勵結業生要享受工作。

廣告 廣告

傳統藝術的未來，李遠指出３個方向：向下扎根、實驗創新與推向國際。 他認為，傳統藝術是最能讓外國人了解台灣文化深層根基的表演形式，未來期許接班人帶著台灣文化走遍全世界。同時，文化部亦規劃有「青年團員入團輔導計畫」與「駐園演出計畫」，確保結業生在受訓後有薪水補助並擁有正式表演舞台，讓人才培育形成穩定制度。

本屆6名結業習藝生來自京劇、歌仔戲、布袋戲等領域，包含武生李軒綸、小生吳妍菲、粗角鄭力榮、武生吳宜蓁，以及樂師林宸弘、劉士聞， 這些接班人在廖瓊枝、唐美雲、吳興國、邱火榮等大師的辛勤教導下，終於熬過4年考驗，正式成為台灣戲曲的新血。

【看原文連結】

更多自由時報報導

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

黃國昌訪美回國仍批賴政府軍購 AIT罕見「1動作」公開狠打臉！

民進黨台南市長初選陳亭妃獲勝 領先林俊憲2個百分點

AIT火大？ 她加碼爆：華府智庫問黃國昌這1題也被嚇到！

