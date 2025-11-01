習見李在明 加快自貿協議二階

大陸國家主席習近平1日與南韓總統李在明舉行會談，雙方表明願加強互利合作，加快推動中韓自由貿易協定第二階段談判；對於韓國近日出現反中示威遊行，習盼中韓能促進民心相通，對輿論和民意加強引導，釋放正面資訊，抑制消極動向。

習李1日舉行會談，兩國元首共同見證雙方經貿、金融、農業、執法、科技等領域合作文本交換儀式。

習近平表示，推動中韓關係健康穩定發展符合兩國人民根本利益，就開闢中韓關係新局面提出4點建議。一是加強戰略溝通，尊重各自社會制度和發展道路，照顧彼此核心利益和重大關切，通過友好協商妥善處理矛盾分歧。

第二是深化互利合作，拉緊利益紐帶，包含加快推動中韓自由貿易協定第二階段談判，深挖人工智慧、生物製藥、綠色產業、銀髮經濟等新興領域合作潛力，推動經貿合作提質升級，共同打擊網路賭博和電信詐騙。

三是提升國民感情，促進民心相通，對輿論和民意加強引導，並便利人員往來，活躍青少年、媒體、智庫、地方等交往。第四要密切多邊協作，一同推進亞太自貿區進程和區域經濟一體化，維護多邊貿易體制。

習近平強調，中共二十屆四中全會通過「十五五」規畫建議，大陸經濟長期向好的條件與基本趨勢沒有變，將堅定不移擴大高水準對外開放，與世界各國共用發展機遇。

據新華社引述李在明表示，「十五五」規畫明確未來5年的經濟發展方向和重點，韓方願加強對華互利合作，維護產供鏈穩定，也願與中方密切人文交流，加強國際和地區事務的溝通和協調。

此外，習近平1日在參加亞太經合會（APEC）第32次領導人非正式會議東道主交接環節時宣布，明年11月在深圳舉辦第33次領導人非正式會議，著力推進亞太自由貿易區、互聯互通、數位經濟、人工智慧等務實合作。