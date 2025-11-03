習親諾:川任內不動武 貿戰休兵.促稀土擺脫依賴中國

圖／達志影像美聯社

美國總統川普在釜山「川習會」隔天，接受CBS《60分鐘》專訪，這是他相隔五年首次回歸。他在專訪中除了表明，中國國家主席習近平曾親口保證，不會在他任內對台動武，還強調，台灣議題沒有出現在川習會的原因，是北京無法承受動武後果。但同時他堅持戰略模糊策略，拒絕明確表態美國是否會保衛台灣。美方認為這次川習會重要的成果，就是讓中方對全球解禁稀土，並促使民主國家團結起來，共同加速擺脫對中國的稀土依賴。美方同時對中方信守承諾的態度抱持疑問，坦言如果中方再次收緊稀土管制，美不排除重新祭出關稅。

美國總統 川普：「他(習近平)本人曾經說過、他的團隊也曾在會議上公開表示，只要川普總統在任，我們絕對不會(對台)採取任何行動。」

釜山「川習會」上周四(10月30日)結束隔天，美國總統川普在佛州海湖莊園接受新聞節目《60分鐘》專訪時，不但公開證實中國大陸國家主席習近平曾親口保證，川普任內不會對台採取軍事行動。

他還強調台灣議題，從頭到尾都沒有在100分鐘會談內出現的原因，就是因為北京無法承受動武的後果。

美國總統 川普：「昨天(川習會上)這件事根本沒被提及。他完全沒提。大家都有點驚訝他居然沒提，因為他明白這件事，而且非常明白。因為他們知道後果。」

但同時，川普也以機密為由，拒絕說明北京蠢動的具體後果，繼續對台海議題維持戰略模糊態度。而不是像前任總統拜登，多次在媒體專訪中表達「不排除動武保台」。

美國總統川普 vs. CBS《60分鐘》主持人：「(請別介意我再問一次，您說他非常明白，為什麼不公開告訴我們其他人，他明白的到底是什麼？)我不想露出我的底牌，我不能洩露我的祕密。我不想成為那種一有事發生，就告訴你們接下來會發生什麼事的人。但對方(中方)很清楚情況。我也不是那種你一問我問題，我就會告訴你所有事情的人。但他們(中方)很清楚會有什麼事情發生。」

整場專訪週日(11月2日)在哥倫比亞廣播公司（CBS）頻道首播，這不但是川普相隔5年終於重返《60分鐘》節目；也是三個月前CBS同意支付1600萬美元，與川普就去年涉及民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）專訪疑似剪接誤導的官司，達成和解後，川普對節目的首次回歸。

川普除了自認在台海議題上，穩住北京當局之外，週六(11月1日)更在社交媒體PO文強調，整場川習會對雙方都意義非凡，並將「帶來永久和平與成功」，藉此駁斥外界看衰。

美國白宮當天也公布兩國所達成的經貿協議細節，試圖藉此展示美方在談判中所佔居的高地。

包括在稀土方面，中方幾乎全面解禁，不但原定12月實施的「史上最嚴稀土禁令」暫緩一年，今年4月與2022年10月分別對鎵、鍺、銻以及石墨等產品的出口管制，也都撤銷。

在晶片供應鏈上，中方將恢復安世半導體的出口，並暫停對美國高科技企業，如輝達或高通的反壟斷與反傾銷調查。在農業上，中方今年底前至少購買1200萬噸美國大豆，未來三年每年採購量也不低於2500萬噸，同時恢復購買美國高粱與硬木。並取消對美國牛肉、雞肉、小麥等農產乳製品的關稅。

而航運上，中方則消對多家航運公司的制裁，並取消對涉美船舶收取特別港務費的報復作法。同時，中方還將繼續採取措施阻止吩坦尼流入美國。

至於美方的讓步，包括降低對中國商品加徵的吩坦尼關稅，從20%降至10%，而已經暫停的對中國商品對等關稅，將延長一年，原定11月1日加徵的100%關稅也不會實施。而上月10日起對中國船舶徵收的港口費規定也將暫停一年。更重要的是，被中方稱為「穿透規則」的「美國出口黑名單子公司同受限制」規則，也將暫緩一年實施。

美國財長 貝森特：「本屆政府將在未來一兩年內，以驚人的速度推進，擺脫中國對我們乃至全世界的(稀土)控制。這一次，我們團結了盟友。因此，所有西方民主國家、亞洲民主國家，以及印度都將加入我們，共同努力建立我們自己的供應鏈。」

儘管外界質疑，川習會只是讓美中貿易戰進入休兵期，雙方回到今年5月、美中第一次經貿磋商後，雙方解除猶如禁運的巨額關稅狀態。

但美國財長駁斥這樣的看法，他認為這幾個月以來，中方不斷把關鍵礦物當脅迫工具利用，這讓許多民主國家團結起來，並且透過這回川習會的稀土解禁成果，在未來1至2年內，加速擺脫對中國的稀土依賴。據了解，歐盟為了保障關鍵稀土供應，傳將透過關稅向中方施壓，G7也計劃成立新聯盟，重塑全球稀土供應鏈格局。

美國財長 貝森特：「我們不想與中國脫鉤，但我們需要降低風險。在許多領域，他們已經證明，自己是個不可靠的夥伴。」

貝森特同時在CNN與福斯（FOX）新聞的專訪中，多次直指中國並不是可以信賴的夥伴。因此一旦北京當局破壞貿易協議，重演各種明文或者技術性收緊稀土管制作法，美方也很可能會再次提高關稅應對。

美國財長 貝森特：「稀土磁鐵市場中國已長期壟斷，但不幸的是，他們有時被證明是不可靠的合作夥伴。我們可能會再次威脅加徵關稅，而且我們還有很多招可以出。」

領取稀土教訓之後，美方也要把高科技技術牢牢掌握在自家手中。因此對於外界關注，美中貿易戰休兵會否幫助輝達晶片重返中國市場，把目前歸零的中國市佔重新推回95%。川普坦言，最高規格的晶片只會留在美國。

美國總統 川普：「他們(輝達)的晶片領先10年，例如剛剛推出的新款Blackwell，比其他所有晶片都領先10年。但我只會表達祝賀，沒有要見什麼人。不，我們不會把這款晶片給別人。我們不會把這款晶片給別人。」

因此，就算川習會上的兩位主角，能夠因為一張提字的手卡樂開懷，會談氣氛嚴肅之餘也有輕鬆，但在國際競爭場域，恐怕沒有任何一方會放鬆。

