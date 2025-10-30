習訪韓前夕！李在明接受陸媒獨訪：願推動互惠合作、打造有感成果
南韓總統李在明於大陸國家主席習近平訪韓前夕，接受《新華社》獨家採訪表示，願同習近平一道推動中韓互惠合作，打造讓兩國民眾可切身感受到的成果。
李在明表示，習近平主席出席APEC峰會，對加強未來地區合作「有重要意義」。習近平出席此次會議之際，將時隔11年對南韓進行國事訪問，並與南韓新政府領導人首次進行元首會晤，李在明認為「在雙邊層面也具有特殊意義」。
李在明強調，為了正確設定中韓關係發展方向，保持互惠合作的動能，通過兩國元首的互訪加深政治互信、保持戰略溝通尤為重要。李在明表示，如果有機會，也希望能儘早對大陸進行回訪，再次與習近平密切交流。
李在明指出，大陸仍然是南韓最大的交易夥伴，也是確保供應鏈穩定的核心夥伴。在當前全球經濟面臨不確定性的情況下，「兩國認同應持續加強產供鏈合作，並將通過這樣的共識，讓兩國民眾切實受益。」
李在明期待同習近平對產供鏈合作方案進行深入探討；期待雙方加強文化、環境等領域合作，提高兩國民眾「生活品質」，持續努力擴大人員交流。就展望兩國經濟科技合作，李在明相信兩國可以凝聚智慧，在「善意競爭」和「平等合作」中成熟發展，特別是挖掘新的互補性合作模式，進一步激發兩國企業和產業的活力。
對習近平訪韓的期待，李在明希望雙方深入探討加強民生領域務實合作的具體方案，擴展兩國經貿合作的磋商管道，加快協商使中韓自貿協定服務投資領域談判取得務實進展，以打造經貿合作的新制度基礎。
李在明表示，他願同習近平一起推動中韓關係的互惠合作，打造讓兩國民眾可切身感受到的成果，為提升兩國民眾生活水準作出切實貢獻。
此外，針對朝鮮半島局勢，李在明指出，核問題的實質性解決與和平的建構「我們迫切需要中方發揮的建設性作用。」，李在明表示，將同中方以朝鮮半島和平與穩定符合韓中兩國共同利益的共識為基礎，加強兩國戰略溝通，實現朝鮮半島無核化及和平。
最後李在明表示，希望以習近平訪問南韓為契機，努力推動兩國之間的合作更上一層樓，並朝著為彼此的「民生的問題」和「和平的問題」作出切實貢獻的方向發展。
延伸閱讀
MLB/道奇世界大賽退無可退 大谷翔平G6有可能接救援投手
MLB/菜鳥耶薩維奇飆12K史上第一人 球團形容他「心跳很慢」
MLB/藍鳥首局前兩棒背靠背開轟 創世界大賽紀錄
其他人也在看
川習會世紀談判登場 台灣問題受關注1／川習會登場！川普稱習近平是強硬談判者：這不是好事
川習會在今（30日）台灣時間10點正式登場，這是兩人相隔6年以來首次會面，他們一開始就在鏡頭前握手寒暄。美國總統川普表示，將舉行一次非常成功的會議，但也直言中國國家主席習近平是非常強硬的談判者，還補充「這可不是好事」。鏡新聞 ・ 22 小時前
李在明送川普大禮 美韓貿易談判取得進展 韓投資3500億、韓汽車關稅降至15%
美國川普的亞洲行10月29日來到首爾，與南韓總統李在明舉行高峰會。峰會後川普透露信傳媒 ・ 22 小時前
日相高市早苗已抵南韓！將與李在明會面 明有望與習會談
日本首相高市早苗稍早已抵達釜山金海國際機場，展開其任內第一次的訪韓行程。稍晚將與南韓總統李在明舉行雙邊會談。高市也透過X帳號表示，本次會議除將討論貿易與投資等議題外，也會就人工智慧（AI）、人口結構變化等新興課題進行討論。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
黃金皇冠奏效 川准南韓建造核動力潛艦1／一毛都沒少！ 川普同意南韓投資3500億美元降低關稅
美中元首峰會「川習會」前一天，美國總統川普跟南韓總統李在明，29日在慶州舉行美韓峰會，儘管南韓送上最高等級的勳章，並承諾擴大投資，但美韓雙方達成的重要貿易協議中，仍然無法將3500億美元的對美投資數字降下來。鏡新聞 ・ 22 小時前
睽違11年來訪！南韓高規迎習近平 反中示威高調尬場
睽違11年來訪！南韓高規迎習近平 反中示威高調尬場EBC東森新聞 ・ 14 小時前
《大陸政治》習近平抵韓 出席亞太經合組織領導人非正式會議
【時報-台北電】綜合媒體報導，2025年10月30日，大陸國家主席習近平一早搭乘專機抵達韓國，應南韓總統李在明邀請，出席亞太經合組織領導人非正式會議，並進行國事訪問。 據悉，外交部長王毅和蔡奇、何立峰等官員陪同習近平出訪。 國際焦點「川習會」也於今日登場，兩位領導人於釜山展開會談，有可能長達3~4小時，已知將談及芬太尼、農業及稀土相關，及輝達Blackwell超級晶片等議題。(編輯：廖小蕎)時報資訊 ・ 1 天前
美中貿易戰助益中國出口分散
美國總統川普本周出訪亞洲，預計將於30日與中國國家主席習近平會談。幾天前，美國財政部長貝森特表示，美中雙方在馬來西亞吉隆坡所舉行的第五輪美中經貿談判中，已達成「實質性的框架」，將有待兩國元首見面會談後確認。貝森特表示中國「願意大量採購美國大豆」，並將對稀土出口管制「順延大約1年並重新評估」；美國則「避免對中國加徵100％關稅」；但中國尚未證實吉隆坡具體協商結論。中時新聞網 ・ 1 天前
慶州APEC領袖峰會首日 大會轉播秀出TAIWAN、我國國旗
2025南韓慶州APEC(亞太經濟合作會議)領袖峰會今天(31日)登場，我國領袖代表林信義身著深藍色西裝搭配紫紅色領帶，韓國時間約上午9時30分許現身和白國際會議中心，與韓國總統李在明握手合影，隨後步入會場，且值得注意的是，在國際媒體中心轉播畫面上，不僅秀出TAIWAN字樣以及人口、國民生產毛額(GDP)等資訊外，還秀出了中華民國國旗，並標注台灣為主要經濟夥伴(Major economic partner)、晶片領域的競爭者(chip sector competitor)等說明。 慶州APEC領袖峰會31日起一連兩天舉行，在首日會議開始前，李在明在會場大廳逐一迎接各經濟體領袖，在國際貨幣基金(IMF)總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)、越南國家主席梁強、美國財政部長貝森特(Scott Bessent)、泰國總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)之後，會場廣播開始唱名「Chinese Taipei林信義會長」，林信義便緩緩步入大廳，與李在明簡短寒暄、握手合影，隨後李在明也引導林信義前往會議廳。 排在林信義後入場的則是新加坡總理黃循財，至於中國國家主席習中央廣播電台 ・ 2 小時前
藍白合？ 鄭麗文重申：有信心2026新北市長是藍
國民黨新任主席喊出2028年重返執政，藍白合是否能成功，也成為關鍵。民眾黨主席黃國昌今天在節目上強調，將延續前黨主席柯文哲主張，推動聯合政府，至於是否和鄭麗文會面推動藍白合，黃國昌怎麼說。另一方面，鄭...華視 ・ 1 天前
挺林岱樺「不貪不取」網罵爆 林佳龍：支持她捍衛權利
民進黨派系「正國會」之首、外交部長林佳龍昨（10/29）日晚間在臉書發文，為欲參加高雄市長初選的民進黨立委林岱樺造勢宣傳，並稱她「有為有守，不貪不取」，引發社群熱議。對此，林佳龍回應，支持林岱樺捍衛權利，在司法上辯護，盼社會給她空間。太報 ・ 1 天前
表態挺林岱樺「不貪不取」臉書被灌爆 林佳龍：支持她捍衛自身權利
民進黨下屆高雄市長初選熱門人選立委林岱樺，因涉貪助理費、浮報加班費遭雄檢起訴，她年初高喊「政治干預司法，司法干預初選」，至今仍強調絕不退選，讓外界懷疑民進黨內派系鬥爭暗潮洶湧。同屬正國會的外交部長林佳龍昨晚（29日）發文力挺，稱林岱樺「有為有守，不貪不取」，臉書遭大批綠營支持者圍剿情勒。林佳龍今（30日）受訪表示，支持林岱樺捍衛自身權利，社會應該給她空間加以說明。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
高市早苗赴APEC擬見習近平 台日場邊會也「安排中」
亞太經濟領袖會議將在明(31)天正式登場，我國經貿談判代表跟美國已有場邊互動。領袖層級方面，日本首相高市早苗今天抵達南韓，日媒報導可望首度與習近平舉行首次元首會談，而我國也正安排台日領袖場邊會晤。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
《百大醫言堂》上線 醫學衛教護健康
台灣邁入超高齡社會，面對老年人口越來越多，期盼健康久久、也打造健康台灣。慈月基金會跟神腦基金會，共同合作拍攝《百大醫言堂》節目，正式上線啟動，在多個媒體平台都能收看。這個節目由台大前校長「楊泮池」...大愛電視 ・ 1 天前
債務不是絆腳石 用對方法反能累積財富！2招把好債變成財務槓桿
雜誌官方line＠財經資訊不漏接 債務壓力讓許多人生活喘不過氣。其實，債務並不可怕，關鍵在於選擇合適的還款策略。本文作者透過個人親身經驗，分享如何走出債務循環，重新掌握財務主導權。 「身上債務太多，每個月扣完債務就沒錢了⋯⋯」很多人的財務困擾是債務不知不覺累積過多，導致薪水都拿去還債，完全...Money 錢 ・ 1 天前
高鐵延伸宜蘭！ 最快2036年通車.南港站出發僅20分鐘
台灣高鐵重大里程碑再添一筆！歷經多年規劃與環評審查，高鐵延伸宜蘭計畫正式通過環境影響評估，確定將於2036年通車。未來從台北南港站搭高鐵至宜蘭，只需要20分鐘，大幅縮短北宜通勤時間。人來人往，高鐵南港...華視 ・ 1 天前
67歲婦人無痛血尿 竟是罹癌！達文西手術根除病灶留腎臟
67歲林女士近期出現間歇性無痛血尿，原本以為只是小問題，至醫院檢查後，竟發現左側輸尿管末端長了一顆5公分腫瘤，並造成腎水腫情形，確診為輸尿管泌尿上皮癌後，醫師安排化療縮小腫瘤，再利用達文西手術（需自費）切除腫瘤並重建輸尿管，成功保留腎臟功能，林女士術後追蹤至今，病情控制良好。自由時報 ・ 1 天前
謝龍介錯認管碧玲、劉世芳 精神醫笑到不行：2026贏不了台南市長
國民黨立委謝龍介昨在立法院質詢錯把海委會主委管碧玲認成內政部長劉世芳，精神科醫師沈政男今（30日）表示，反覆看了質詢影片，還是笑到不行，關上影片以後，不免加深了這陣子以來的疑慮，「謝龍介贏得了二〇二六嗎？我直接說：目前為止，還是贏不了。」太報 ・ 1 天前
美財長指中國已同意 每年至少採購2500萬公噸美國大豆
美國財政部長貝森特說，中國已經同意，每年至少向美國採購2500萬公噸大豆，今年本季即將先採購1200萬公噸。太報 ・ 14 小時前
高雄6旬男疑酒駕拒測 囂張嗆「我是警友會」要把員警調六龜
高雄吳姓男子（62歲）今（30）日凌晨4點多開車行經苓雅區成功二路，遭民眾目擊車輛行車不穩，員警循線追車，近4點半在成功二路與海邊路口發生吳男駕駛的車輛，見車子停等紅綠燈時方向燈忽左忽右，當場將吳男攔下並進行酒測，但吳男不僅不配合拒測，還一度嗆自己是警友會，可把員警調到六龜，最後仍被以拒測開罰。自由時報 ・ 1 天前
巴西史上最致命掃黑行動 出動2500警力 至少64死含4警察
巴西里約熱內盧警方10月28日展開史上最致命的掃黑行動，至少造成64死，包括4名警察，死亡人數是過去掃黑行動的兩倍以上。約2500名軍警參與行動，同時動用直升機與裝甲車，鎖定以貧民窟為據點的黑幫「紅色司令部」（Red Command）。 警方擬執行250份拘捕令，過程中引爆槍戰、車輛被焚毀，約81人遭逮，並起出大量槍枝和毒品；空拍畫面顯示，衝突過後的街道一片狼籍，升起濃濃黑煙。 里約熱內盧下周即將主辦「C40世界市長峰會」（C40 World Mayors Summit），以及英國威廉王儲的「為地球奮鬥獎」（The Earthshot Prize）頒獎典禮，而聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）11月10日也即將在巴西登場。 事實上，巴西警方在大型國際活動前加強治安並不罕見，但本次暴力程度與規模引發關注，人權團體呼籲進行調查，並稱行動未針對毒品供應鏈，治標不治本。約有50處醫療與教育機構因此暫停運作，部分公車路線被迫改道，避開交火區域。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前