習訪韓前夕！李在明接受陸媒獨訪：願推動互惠合作、打造有感成果

南韓總統李在明於大陸國家主席習近平訪韓前夕，接受《新華社》獨家採訪表示，願同習近平一道推動中韓互惠合作，打造讓兩國民眾可切身感受到的成果。

大陸國家主席習近平與南韓總統李在明。（資料照／新華社）

李在明表示，習近平主席出席APEC峰會，對加強未來地區合作「有重要意義」。習近平出席此次會議之際，將時隔11年對南韓進行國事訪問，並與南韓新政府領導人首次進行元首會晤，李在明認為「在雙邊層面也具有特殊意義」。

李在明強調，為了正確設定中韓關係發展方向，保持互惠合作的動能，通過兩國元首的互訪加深政治互信、保持戰略溝通尤為重要。李在明表示，如果有機會，也希望能儘早對大陸進行回訪，再次與習近平密切交流。

廣告 廣告

李在明指出，大陸仍然是南韓最大的交易夥伴，也是確保供應鏈穩定的核心夥伴。在當前全球經濟面臨不確定性的情況下，「兩國認同應持續加強產供鏈合作，並將通過這樣的共識，讓兩國民眾切實受益。」

李在明期待同習近平對產供鏈合作方案進行深入探討；期待雙方加強文化、環境等領域合作，提高兩國民眾「生活品質」，持續努力擴大人員交流。就展望兩國經濟科技合作，李在明相信兩國可以凝聚智慧，在「善意競爭」和「平等合作」中成熟發展，特別是挖掘新的互補性合作模式，進一步激發兩國企業和產業的活力。

對習近平訪韓的期待，李在明希望雙方深入探討加強民生領域務實合作的具體方案，擴展兩國經貿合作的磋商管道，加快協商使中韓自貿協定服務投資領域談判取得務實進展，以打造經貿合作的新制度基礎。

李在明表示，他願同習近平一起推動中韓關係的互惠合作，打造讓兩國民眾可切身感受到的成果，為提升兩國民眾生活水準作出切實貢獻。

南韓總統李在明。（資料照／美聯社）

此外，針對朝鮮半島局勢，李在明指出，核問題的實質性解決與和平的建構「我們迫切需要中方發揮的建設性作用。」，李在明表示，將同中方以朝鮮半島和平與穩定符合韓中兩國共同利益的共識為基礎，加強兩國戰略溝通，實現朝鮮半島無核化及和平。

最後李在明表示，希望以習近平訪問南韓為契機，努力推動兩國之間的合作更上一層樓，並朝著為彼此的「民生的問題」和「和平的問題」作出切實貢獻的方向發展。

延伸閱讀

MLB/道奇世界大賽退無可退 大谷翔平G6有可能接救援投手

MLB/菜鳥耶薩維奇飆12K史上第一人 球團形容他「心跳很慢」

MLB/藍鳥首局前兩棒背靠背開轟 創世界大賽紀錄