習警告川「台灣是中美最重要議題」：務必慎重處理對台軍售
世界3巨頭領袖昨（4日）罕見展開高層互動！中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行視訊會談後，接著又與美國總統川普（Donald Trump）通話。根據中方發布的通話紀要，習近平向川普表示，台灣問題是中美關係中「最重要」的議題，強調台灣是中國領土，北京絕不允許其被分裂出去。習近平還指出，中國必須維護國家主權與領土完整，並敦促華府在對台軍售問題上保持「極其謹慎」。
據《南華早報》報導，根據中方紀要，川普則表示，他重視中方在台灣問題上的關切，並願意與北京保持溝通，以維持雙邊關係穩定。然而，儘管北京的通話紀要強調台灣議題，川普則是在社群媒體上表示，雙方還討論了曠日持久的俄烏戰爭。自去年1月就任以來，川普多次試圖將自己定位為結束這場衝突的斡旋者。
就在美中俄3巨頭罕見進行高層通話之際，俄羅斯與烏克蘭談判代表及美國特使，正齊聚於阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）首都阿布達比（Abu Dhabi）展開第2輪會談。而俄羅斯與美國於2010年簽署的核武控制協議《新削減戰略武器條約》（New START Treaty）也將於5日到期。
據俄羅斯非官方通訊社《國際文傳電訊社》（Interfax）援引克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）報導，莫斯科事先已知悉習近平與川普通話的安排。據悉，這是全球前2名經濟體領導人自去年11月通話以來的首次對話，當時通話正值中日關係突然惡化之際。
在與普丁的通話中，習近平對阿聯酋的和談表示強烈支持，並邀請普丁訪問中國。此外，儘管中方未確認川普今年是否訪中，美國總統則重申自己確實將訪問中國。
川普形容美中關係是全球最重要的雙邊關係之一，表示他尊重習近平，並願與中國合作，確保在其任內雙邊關係保持「正面與穩定」。川普還在社群媒體貼文中將這次通話形容為「極好」、「長時間」、「全面」且「非常正面」，並稱雙方討論了許多重要議題，包括貿易、軍事，以及「我將於4月訪問中國的行程。」
川普補充，他「非常期待」訪問這個亞洲大國，並指出雙方也討論了北京可能自美國購買石油與天然氣的事宜。他還表示，雙方探討了中國增加購買美國農產品的可能性，包括大豆，並宣稱北京正在考慮「額外農產品採購，包括將本季大豆採購量提升至2000萬公噸。」
去年10月，川普在南韓釜山與習近平舉行雙邊會晤後曾表示，北京承諾在2026年2月前購買1200萬公噸大豆，之後3年每年購買2500萬公噸。中國並未公開確認上述承諾，但中國買家確實下達了大致符合相關數字的訂單。北京在2025年大部分時間暫停自美國進口大豆，以報復川普的關稅措施。
4日，川普還聲稱，雙方討論內容包括「飛機引擎交付」。不過根據北京發布的紀要，習近平在通話中對川普表示：「美國有美國的關切，中國也有中國的關切。」他說：「中國言必信、行必果。我們說到做到。只要雙方秉持平等、尊重、互惠的態度，相向而行，就能找到解決彼此關切的辦法。」
與習近平通話後，川普再次稱讚自己與這位中國領導人擁有「非常良好」的個人關係。他表示：「我們都意識到維持這種關係的重要性。我相信，在我未來3年的總統任期內，與習主席以及中華人民共和國有關的事務，將取得許多正面成果。」
通話後不久，中國駐美大使謝鋒提出數項建議，稱將為今年雙邊關係「注入更多能量」。他在社群平台X上發文表示：「遵循元首外交的戰略引領，確保雙邊關係行穩致遠。未來1年2國可能展開一系列高層互動」，並強調台灣問題是中美關係「第1條紅線」，不可逾越。謝鋒也呼籲在貿易、經濟與人工智慧領域加強合作，並重申深化人文交流的重要性。
在留學生方面，由於印度學生人數已超越中國學生，成為美國最大外國學生來源國，赴美中國學生人數預計將持續下降。根據「國際教育協會」（Institute of International Education，IIE）去年11月公布的最新年度高等教育調查報告，2024至2025學年度共有26萬5919名中國學生在美就讀，較前1學年下降4％。
美國著名智庫之一「布魯金斯學會」（Brookings Institution）的哈斯（Ryan Hass）也指出，北京與華府對此次通話的聲明在「語氣」上具有建設性，且在議題上「相當一致」。他在社群媒體發文表示，川普「始終」對習近平展現尊重，並承認美中關係的重要性，而4月的訪中計畫也正在推進。
