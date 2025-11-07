習近平三亞現身！福建號悄然入列？電磁航艦「低調成軍」有玄機…

中國網路流傳航空母艦「福建號」飛行甲板已漆「18」舷號。 圖：翻攝「臉書」呂禮詩

[Newtalk新聞] 軍事專家呂禮詩猜測，中國首艘電磁彈射航艦「福建號（舷號18）」疑於本月5日在海南三亞低調入列。

梳理時序，中國國家主席、中央軍委主席習近平專機5日抵三亞，一般預料將親自主持福建號成軍儀式，但除公開6日聽取海南自貿港匯報外，未公開其他行程細節。只是網上除了早前流傳軍港觀禮台搭建完畢照片外，最新艦身、飛行甲板已漆「18」舷號、紀念首日封郵戳標5日等種種跡象指向福建號入列儀式可能已秘密舉行。北京一反常態，刻意避開鎂光燈等舉動反而更惹人質疑：被宣揚為「國之重器」的新航艦為何選擇「靜默成軍」？

中國大陸自主設計建造的第一艘彈射型航空母艦「福建號（舷號18）」（圖上方）與另一艘航艦「山東號（舷號17）」並泊海南三亞榆林軍港。福建號飛行甲板並未漆上舷號。 圖：翻攝「臉書」呂禮詩

早前曝光照片顯示，福建號與「山東號（舷號17）」10月25日並泊於海南三亞榆林軍港，當時福建號的飛行甲板並未漆上舷號。而傳出中國軍方嚴控福建號入列訊息，有網友稱中國軍事博主《劍鋒所指》5日曾貼文證實，但不到一小時就刪除訊息；三亞海事局以「軍事訓練」為由，發布航行警告封海，刻意模糊焦點。

分析認為，北京刻意低調可能有以下三重考量：

一、避近迫偵察，免避地緣風暴：美軍衛星24小時緊盯軍港，更可能出動偵察機近迫偵察，為避免「擦槍走火」，先期發布航行警告，刻意混淆真實目的，降低敏感。軍方內部通令要求「零曝光」，連儀式直播都取消，全艦飾也僅在典禮前後數小時布置、撤離。

二、隱形戰機缺席，不願「半成品」曝光：福建號雖於9月海試驗證電磁彈射，但艦載「殲-35」隱形戰機部隊尚未全建制；分析認為，解放軍高層寧可等2026年首支艦載隱形聯隊成型，再高調驗收，避免美方提前解析彈射參數與戰機整合細節。

三、習親掌軍權，壓陣重於示威：解放軍高層人事動盪，中央軍委還有3席待補；習既不能缺席航艦入列儀式，又不能不對軍方建樹表態，為避免被揣摩猜測，是以雖親赴三亞直奔軍港，但僅對內講話，重點在「壓陣」而非對外示威；同時以航艦入列測試全軍保密紀律，同時向南海艦隊「打氣」，鞏固個人對海軍的絕對掌控。

福建號到底成軍與否？北京未發布一張照片、一句聲明的異常沈默更顯詭譎。

中國網路流傳，與山東號並泊的航空母艦「福建號」艦身已漆「18」舷號。 圖：翻攝「臉書」呂禮詩