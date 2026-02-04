習近平上任後逐一肅清「新四人幫」…洪耀南指從外到內清洗不停歇：二十大全變自己人後內鬥加劇不得不繼續

中國近期因掌握軍權的中央軍委副主席張又俠遭清洗，引發國際關注，網路上各種政變、內鬥傳聞甚囂塵上。對此，熟悉中國政治的淡江大學外交與國際關係學助理教授洪耀南今（4日）接受電台節目《新聞放鞭炮》專訪講述習近平上任後肅清其他派系，連最後只剩自己人仍舊在清洗。他表示，即便只剩自己人，但個別小派系林立、內鬥頻繁，導致習不得不處理。

有關當年令計劃兒子車禍一事，洪耀南提到，當時的政治局委員叫周永康，身為政法委可以調動武警，那時候因為要開十八大，關係到令計劃會不會留下來，所以令怕事情爆發很嚴重，調動解放軍包圍現場，私下清理，想要保密。

洪耀南說，結果他們這些人把事件蓋起來，甚至於令計劃的兒子死了也不能公開，要知道令計劃是胡錦濤的人，而胡當時對於薄熙來很有意見，胡錦濤執政時從來沒有去過重慶，所以令計劃都知道老闆不喜歡他，怎麼可能跟薄掛鉤。



洪耀南解釋，但因關係因兒子車禍改變了，因為周永康能保住自己，令計劃要確保能夠升官，所以後來變成跟周永康、薄熙來掛在一起。



洪耀南強調，重點是令計劃是中共中央辦公廳主任，居然可以調動解放軍是很誇張的事情，就像現在張又俠能不能調動軍隊，原本主席的權益，結果個人就可以做到。



洪耀南說，令計劃事件發生在一月初，到三月、剛好過完年的時候，王立軍偷跑到美國駐成都總領事館是另外一件事情，所以薄熙來在兩會之後就被抓了。



至於徐才厚被清洗，洪耀南說，習近平要上任的時候，劉少奇兒子劉源告訴他，如果不整頓解放軍貪腐，這個部隊不能打仗，上任後第一個當然整頓了郭伯雄跟徐才厚，兩人都是在江澤民時期提拔的，他們官邸被抄家時，裡面的現金都是一箱一箱的，還要動用點鈔機，有些箱子一打開是未檢視過的軍人履歷表，意即買官很嚴重。



洪耀南說，習近平十八大的清洗獲得很多人的支持，十九大就任時，第二任的清洗就稍微沉寂了一下，大家都以為都黨內都乾淨了，結果二十大之後，人事升遷跟以往不一樣，習近平改為面試，政治局委員都一個一個面試，大概30個人左右，但是挑人就變成怎樣？一定挑自己的人。



洪耀南指出，30個政治局委員，現在剩22個，這些都是自己的人，下面就變成小派系，變成蔡奇有人馬，何衛東也有人馬，張又俠也是有自己的人，即便沒有大派系挑戰習近平，但小派系的競爭很嚴重。他說，所有人相互卡位，可能有些人要退了，希望自家人能上位，內鬥就越來越頻繁，所以導致現在清洗很多人都是不得不去操作的。

