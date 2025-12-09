習近平下令國民黨「阻擋軍售」？趙怡翔談「朱立倫是贊成的」：相信很多藍白委員同意、但少數人意見凌駕…籲共同思考、檢視：為什麼有人反對？有什麼不合理原因？

行政院所提攸關強化台海防衛作戰的1.25兆預算《強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例》草案，於本月2日遭國眾兩黨聯手在程序委員會暫緩列案。外界有質疑聲音傳出，是中國領導人習近平下令國民黨要「阻擋軍售」。對此，國安會副秘書長趙怡翔今（9日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，其實很多藍白立委是支持強化國防的，但黨內「少數人意見凌駕在其他人身上」。他點出，如果最後強化防衛的特別條例與預算無法通過，大家應該放大檢視，「為什麽有人反對？阻擋的理由是什麼？」

針對1.25兆預算遭國民黨擋下一事，趙怡翔指出，現在特別條例「卡關」的原因很簡單，因為藍白現在對國防這一題，或者是國防預算，「在野黨是少數人意見凌駕在多數人之上」。他說，對於強化國防這個層面，「我覺得多數藍白的立委不會反對，多數『理性』的人還是會覺得守護國家主權也好、強化我們在國際上的論述也好、增加我們的國防產業也好，都是好事啊！」

趙怡翔表示，如果《強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例》這個案子順利往前走到投票的階段，「 我認為從根本的立場上，還是有很多藍白的立委會支持」。節目主持人周玉蔻也提及，前國民黨主席朱立倫其實是贊成《強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例》的。對此，趙怡翔回應，「所以我覺得很多藍白的委員，會不會其實是默默是支持，但是沒辦法在此時刻去講出來，因為國防這題本來就沒有分藍綠的」。

趙怡翔表示，要談更廣闊的一個概念，「政治攻防是要有目的，但假設這個1.25兆元的特別預算通過，對民進黨有什麼好處？」他直言，1.25兆通過之後，對民進黨在政治上完全沒有任何好處，「這是為了國家利益的預算，並不是政黨為利益的預算」。

節目主持人周玉蔻則直呼，「但是對習近平不好啊！」趙怡翔回應，「所以這就是大家要共同思考，就是說那為什麼有人要去擋這個預算？是不是有一些不合理的原因？我覺得這個應該要檢視」。

而針對政府要如何讓特別條例跟預算成功過關，趙怡翔表示，第一個部分就是先回到美國在台協會（AIT）的角色。趙怡翔指出，這確實是內政議題，「但也是一個國際議題」。他說明，各國都很關切台灣的國防，且美國國會已經無數個參眾議員出面表態說這很重要，請台灣一定要通過，「所以我覺得從美國的角度，就是要看到台灣通過國防預算，因為台海和平符合美國自身的利益」。

