習近平下令救火止血 香港大火燒出港府.北京政治危機

政治中心／綜合報導

香港立法會選舉前夕，發生史上最嚴重火災，特首李家超宣布，暫停推廣選舉工作，全力救災，就連習近平也下令止血，學者分析，這是國安法實施以來，第二次立法會選舉，北京可能擔心，港人把不滿發洩在選舉中，重創政府威信，甚至可能引發像2002年烏魯木齊大火後，人民發起的白紙運動。

香港特首李家超，親自到火災現場視察，馬不停蹄，又到醫院探視災民，因為這場大火，震驚北京，連中國國家主席習近平，都下令止血。香港特首李家超：「我們已暫停宣傳和推廣選舉工作，習近平主席，對於這次大火高度重視，第一時間了解火災救援，以及人員傷亡情況。」港府、北京高度重視，就是怕這把火，燒出政治危機，因為火災的時間點敏感，距離12/7香港立法會選舉，只差沒幾天，這也是實施國安法後，第二次的選舉。

香港將在１２／７舉辦立法會選舉（圖／民視新聞）台大政治系副教授陳世民：「這個香港的一個大火，或許有可能會變成是，香港人民可以趁這樣的機會，表達出他們本身心中，對於中共這個政權不滿的怨氣，我個人相信，或許他有可能會藉由這次的事件，想要去激起類似像2021年的白紙運動，這樣子的一個抗議行為。」學者分析，香港人民，可能把不滿怨氣，宣洩在立法會選舉，甚至引發類似2022年的白紙運動。

旅美民運人士界立建，以「香港版本的烏魯木齊大火」發文（圖／民視新聞）2002年烏魯木齊大火，因為中國的清零政策，難以逃生，激起人民怒火，旅美民運人士界立建，更以「香港版本的烏魯木齊大火」發文，這是共產黨實施國安法以來，最大一次向港人迫害，港人應戰鬥反抗，反抗極權，光復香港時代革命。香港有史以來最嚴重大火，恐將成為李家超上任後，最嚴峻的政治挑戰。

