習近平下一個抓「他」? 《推背圖》預言軍人帶「弓」 李克強、張又俠之後是....

在張又俠落馬後，最後一位中央軍委成員張升民也成為網友的目光焦點，部分網友認為張升民可能是「推背圖」預言中「身帶弓」的軍人。 圖：翻攝自 @ElvaMusclecat X 帳號

[Newtalk新聞] 中國國防部日前宣布針對中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立兩位解放軍高級官員展開調查，外界普遍認為相關事件與中南海內部的政治鬥爭有關。在張又俠等人落馬後，最後一位中央軍委成員張升民開始受到輿論關注，甚至有網友認為他可能取代張又俠，成為推背圖預言中「身帶弓」的軍人。另外，也有網友針對中國局勢進行分析，推測國家主席習近平可能已經擺平衝突，獲得了此次政治鬥爭的勝利。

張又俠「落馬」後，北京「政變」傳聞愈演愈烈。近期再因《推背圖》神祕預言的發酵，外界開始討論這場針對「帶弓軍人」的獵巫行動。X 帳號「ZhaoMing Observe」分析指出，由於「張」字帶弓，習近平疑因擔心應讖，才在中央黨校佈下「東邊門裡伏金劍」之局生擒張又俠。

中國中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立近期相繼遭到調查，多位解放軍高層官員也遭受波及，大批軍官遭到清洗。 圖：翻攝自 @maoshen X 帳號

X 推主「肌肉貓 Elva 」指出，中國預言書《推背圖》的第四十六象中，預言一位「身帶弓」的軍人可能推翻當下的共產黨政權。最初，網友們認為這位「身帶弓」的反抗者可能是前國務院總理李克強，但在李克強意外死亡後，外界又將目光轉移至張又俠，期盼張又俠推翻由習近平統治的獨裁政權。

在張又俠落馬後，網友們再次轉移焦點，認為「身帶弓」的軍人很可能是當前中央軍委內最後一名委員、中央軍委副主席張升民。「肌肉貓 Elva 」表示，隨著輿論對張升民的關注程度不斷提升，「他也可能遭遇危險，成為下一次政治鬥爭的清洗對象」。但也有網友開玩笑的表示，除了張升民外，名字裡面帶有「弓」字的高級官員，還有現任國務院總理李強，「會不會習近平哪天突然想通，再次清洗自己一手提拔的部下呢」。

四中全會上，火箭軍出身的張升民確認出任中共中央軍事委員會副主席。 圖：翻攝自中國軍網

X 推主「蔡慎坤」指出，一位了解張又俠被清洗內情的消息人士透露稱，張又俠被抓來「祭旗」的原因，與「向美國洩露核機密」或「計畫發動政變」無關，單純是張又俠「沒有將習近平視為一尊」。

「蔡慎坤」表示，張又俠的年紀比習近平大三歲，按照紅二代以年齡劃界的習慣，張又俠一直將自己當成「習近平的大哥」。但在習近平定於一尊後，張又俠沒有及時調整心態適應新的君臣關係，甚至在公開或私下場合表露出對習近平的不屑或蔑視，「這可能是習近平清洗張又俠的主要原因之一」。

在針對張又俠的清洗延燒數日後，當地時間 27 日，習近平高調會晤了拜訪北京的芬蘭總理彼得利．歐爾波 ( Petteri Orpo )，並在公開場合露面。推主「戰場 ( 官場 ) 觀察工作室 昭明」分析認為，習近平可能透過此次會晤的機會，對外釋放「自己握有大權」以及「中國局勢穩定」等訊號。

中國國家主席習近平（右）高調在北京人民大會堂會見芬蘭總理奧爾波（左），宣示自己仍牢牢掌控大權。 圖：取自 新華社

但「戰場(官場)觀察工作室 昭明」指出，此次的政變可能對中南海內部的政治鬥爭帶來巨大的影響，「不用經過組織的討論、表決，先抓到人再蒐集證據的政治鬥爭模式，將導致中國政治局成員先後成為『陰謀家』，政治鬥爭的結果也將成為政治實力的比拚」。

X 推主「Lawrence 精衛」認為，雖然各地的解放軍部隊日前陸續展開行動，試圖表達對當局抓捕張又俠一事的不滿，「但相關事件最後可能不了了之」。「Lawrence 精衛」稱，張又俠對習近平十分忠誠，並沒有「想取而代之的野心」，「即使解放軍部隊想舉兵勤王，也將面臨『無王可勤』的局面，捨棄身家性命反抗的舉動最終可能只演變為『幫張又俠打抱不平』」。

網路上出現大批解放軍戰車開向北京的畫面，有網友稱是進京勤王救張又俠。 圖 : 翻攝自X

「Lawrence 精衛」也感嘆道，爬到張又俠這個位子的官員，如果不想再步上前面幾位前輩的後塵，就應該「激流湧退」或「積極篡位」，「如果選擇甚麼都不做，那無異於坐以待斃。即使有忠誠的下屬，也可能無法改變被清洗落馬的命運」。

「蔡慎坤」總結稱，按照現在中國人的思維模式與社會情況，習近平的權力正處於非常穩固的狀態，「穩固到幾乎可以為所欲為了」。「蔡慎坤」認為，在陸續收拾前朝高官後，習近平的野望越來越大，最後直接破壞了鄧小平建立的接班制度，走向個人長期執政。「蔡慎坤」強調，中國可能已經無法再次建立領導人的接班制度，推測習近平未來可能為了進一步穩固自身權利，主動打壓甚至清洗任何官員。

「推背圖」第 46 象：

讖曰：黯黯陰霾，殺不用刀。萬人不死，一人難逃。

頌曰：有一軍人身帶弓，只言我是白頭翁。東邊門裡伏金劍，勇士後門入帝宮。

