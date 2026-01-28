習近平不敢「吃砒霜」！他賭身家：2026絕沒戰爭

政治中心／李筱舲報導



近日，中國共產黨中央軍委副主席張又俠及中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立接連遭到查辦，也引發國際對台海局勢的高度關注。對此，前國大代表、政治評論員黃澎孝在矢板明夫的網路節目中大膽直言，2026年是中共「武統無望論的第一年」，中共想要武統台灣，是絕對不可能的，更稱「可以賭上自己的信用、財產來保證，絕對沒有戰爭」。





張又俠近日遭中共軍方大清洗。對此，黃澎孝在矢板明夫的節目中深入分析了目前台海局勢。（圖／翻攝自路透社）

中共近日爆發慘烈的軍方大清洗，隨著軍委副主席張又俠、聯合參謀部長劉振立落馬，也引發外界對於習近平是否會透過對外發動戰爭來轉移內部壓力。對此，黃澎孝在矢板明夫主持的節目中，深入分析了目前台海局勢。黃澎孝指出，中共在近期的「聯合利劍」軍事演習，其氛圍如當年的「義和團」，非但沒有嚇倒台灣，反而招來了現代版的「八國聯軍」，美國、日本、澳洲、菲律賓以及歐洲各國一一表態對台海局勢關切與介入意願。

黃澎孝（右）在矢板明夫（左）地節目中直言，2026年是中共「武統無望論的第一年」。（圖／翻攝自矢板明夫臉書、民視資料照）

黃澎孝指出，2026年是中共「武統無望論的第一年」，直言只要習近平的腦袋還清楚，他不會老「壽星吃砒霜」，活得不耐煩，他更稱：「我可以拿我的信用、我的預測力，以及我的一切財產來賭！」保證2026年絕對沒有戰爭。此外，黃澎孝也以諾曼第登陸為例，指出當年盟軍動員了5000艘船艦、上萬架飛機，才勉強跨越英吉利海峽；反觀共軍目前的軍事能力遠遠不足。黃澎孝指出，在鄧小平上台後，兩岸的軍事實力就開始出現逆轉，台灣社會也不再思考反攻中國，而轉為如何防止中國打過來，這是一場作戰思維上的重大調整。

