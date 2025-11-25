習近平主動致電川普聊甲午戰爭？于北辰：跟商人談歷史？

論壇中心／郭芳瑜報導

中日關係持續升溫，中國國家主席習近平今日主動致電給美國總統川普，進行了約一小時的通話，中國官方大篇幅強調，習近平在通話中告訴川普，台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分，但川普與白宮發言人對外說明時，則完全沒有提到台灣。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中指出，中國試圖用歷史叫美國幫忙一起修理日本，但川普是商人，他只在乎自己能賺什麼。

中國官媒強調習近平在通話中，闡明中國在台灣問題上的原則立場，並提及中美曾在二戰時並肩對抗法西斯，如今更應共同維護戰後成果。于北辰表示，現在台灣跟日本的利益，是跟美國綁在一起的，你中國反而是挑戰美國利益的人，川普心裡想「你要讓給我什麼」，扯歷史沒有用，商人最重視的是利益，不管是不要武力犯台，或者是不要在航道上做軍事挑釁，習近平都沒辦法給出承諾，所以習近平根本「沒有籌碼談」。

原文出處：習近平主動致電川普聊甲午戰爭？于北辰：跟商人該談利益而不是歷史！

