習近平今年已擒14虎同期創新高 港媒估「落馬年」再創清洗高峰

10日，習近平（中）在北京西城區一處公寓向老人們致上春節問候。



解放軍9日刊出一篇題為《政治上強是最根本的強》的文章，引述中國國家主席習近平的「抓軍隊建設首先要從政治上看」的說法。港媒星馬頭條專欄作家紀曉華11日撰文指出，反腐已讓「退休即平安、到齡即免責」成為歷史。

習近平清洗解放軍 根本在於黨指揮槍

單位來自中國國防大學政治學院、署名任龍的作者在解放軍報寫道：「政治問題，對於黨員幹部來說，任何時候都是根本性的大問題。政治是否過硬，關乎黨的前途命運」、「沒有政治上的堅不可摧，就沒有軍事上的所向披靡」、「腐敗存量尚未徹底清除，迫切需要通過政治整訓有力剷除腐敗滋生的土壤和條件」。

文章反覆強調，中國的政治力量必須高過軍事力量，「軍隊守紀律首要的是遵守政治紀律，守規矩首要的是遵守政治規矩。我軍最高的政治紀律和政治規矩，是堅定不移捍衛黨對軍隊絕對領導，堅決維護和落實軍委主席負責制，一切行動聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮」。

文章結尾重申反腐肅貪的重要性，「全軍正持續深化政治整訓、縱深推進正風反腐，我們要自覺增強政治責任感和歷史使命感，把政治上強融入血脈、鑄入靈魂，轉化為聽黨指揮的堅定信念」，而這一切的關鍵在於「從政治上正本清源，從思想上肅毒除弊，從組織上去腐生肌，為打好實現建軍100年奮鬥目標攻堅戰」。

去年落馬軍官創高 今年可能再創高峰

紀曉華則指出，2026春節即將進入歲次丙午，迎來「火馬年」，但2026年對中國政壇來說則是數十年罕見的「落馬年」，今年迄今「已有14名『老虎』被擒，而去年同期只有3人」，其中級別之高也遠超去年。這14人當中，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委參謀長劉振立、原內蒙書記孫紹騁、應急管理部部長王祥喜、前浙江書記易煉紅。

中國解放軍上將張又俠1月24日被撤出中共中央軍事委員會，引發外界高度關注。圖為2025年3月5日在北京出席人大開幕儀式。（美聯社）

紀曉華寫道，中國肅貪的「打虎」的範圍廣泛，除了上述人員以外，「既有軍工的中國核工業集團原總經理顧軍，又有金融的中國農業發展銀行副行長徐一丁；既有文藝領域的中央藝術研究院前院長連輯，也有紀檢系統內鬼楊宏勇等等。這14人中有7人已經退休，2人已退居全國人大，再次證明『退休即平安、到齡即免責』，早已成為過去。」

2025年中國已有65名副部級以上的「中管幹部」落馬，創下歷史新高，「今年很大機會再破紀錄」，他並引述1月召開的中共中央紀律檢查委員會全體會議（中紀委全會，中共負責黨紀監督與查處違紀行為的機構）的聲明，「反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜」，所以「要保持高壓態勢不動搖」。

紀曉華總結，「火馬年」通常「被解讀為節奏更快、變化更強、機會與風險並存」，也反映了「反腐大戲，備受矚目」。

