習近平借APEC強化多邊形象 中日首腦首次會晤
（德國之聲中文網）周四（10月30日）美中會談結束後美國總統專機“空軍一號”離開韓國釜山機場，中國國家主席習近平則乘坐紅旗N701專車前往約80公裡外的亞太經合組織（APEC）峰會現場。
這一幕形成鮮明對比：特朗普短暫訪問後離場，習近平則准備登上以多邊外交為主角的舞台——在華盛頓看來，這類場合如今已屬“無關緊要”。亞太擁有全球增長最快的經濟體和關鍵供應鏈，卻在特朗普關稅政策下愈發動蕩。
令人存疑的"多邊主義" vs “美國優先”
美國轉向關稅壁壘和雙邊協議之際，北京則努力塑造自身為“自由開放貿易”的堅定擁護者——一個華盛頓主導了數十年的角色。
“踐行真正的多邊主義，提高以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制的權威性和有效性。”習近平在APEC開幕致辭中這樣說。
他呼籲各國領導人“推動國際經貿規則與時俱進，更好保障發展中國家正當權益”。
然而，許多亞洲國家對中國宣稱的“支持多邊主義”仍心存疑慮——他們擔憂北京在地區的強硬防務姿態、制造業主導地位，以及其在貿易爭端中使用出口管制等手段的意願。
特朗普“快閃”本次APEC峰會，標志著華盛頓對這一機構參與度的重大逆轉。美國在1989年與澳大利亞共同創建APEC，旨在通過貿易聯系亞太地區經濟體。
特朗普近來的關稅政策震動全球市場，迫使多數國家進行艱難的雙邊談判，並要求其承諾數千億美元的投資。
中國試圖利用特朗普政策帶來的不確定性，通過外交斡旋和市場布局為自己爭取更關鍵的市場——尤其是在經濟增長放緩、西方指責中國通過廉價出口加劇全球產能過剩的當下。
上周，中國總理李強出席了在馬來西亞吉隆坡舉行的東盟峰會（ASEAN Summit），並簽署了升級版的中國—東盟自由貿易協定。
與此形成鮮明對比的是，特朗普在東盟會議上只停留了六小時，簽署了四個貿易協議，但這些協議既沒有降低美國的貿易壁壘，有些甚至還附加了更多威脅性條款。協議規定，若某國與“危及美國核心利益”的國家深化關系，將面臨額外關稅——專家認為這明顯指向中國。
“升級版自貿協定只會進一步強化中國在區域經濟合作中的主導地位，”美國史汀生中心東亞項目聯合主任孫韻（Yun Sun）表示，“相比之下，美國與單個國家的雙邊貿易協議則更具臨時性和局限性。”
自由貿易的代價
盡管APEC峰會不太可能取得實質性突破，但分析人士指出，習近平此次出席APEC、李強出席東盟會議，本身就釋放出一個強烈信號：中國正在加大力度與區域國家建立關系。
孫韻表示，與中國持續而穩定的外交存在相比，美國的參與“不可避免地顯得選擇性和附帶條件”。
不過，許多亞太國家同樣對中國的經濟主導地位保持警惕——擔心其將貿易壁壘作為武器的意願，以及其出口導向模式造成的“低價傾銷”，可能導致本國工業空心化。
“中國經濟實力雄厚，是一個大國，他們試圖利用美國的關稅問題，把自己塑造成自由貿易體系的守護者或捍衛者，”日本外務省發言人北村俊博（Toshihiro Kitamura）在東盟會議間隙表示，“但對日本而言，情況並非如此。比如稀土問題上，他們試圖利用自身資源，將自己的政治立場強加於他人，我們不認為他們是真正的自由貿易擁護者。”
“中國全球南方項目”負責人埃裡克·奧蘭德（Eric Olander）指出，中國的戰略是“通過擴大貿易、基礎設施建設和供應鏈合作，將亞太地區經濟與中國深度綁定，最終使各國完全無法擺脫對中國經濟的依賴。”
中日舉行會晤
周五（10月31日）日本首相高市早苗與中國國家主席習近平會面，重申兩國致力於推動“戰略互惠關系”和構建“建設性、穩定關系”的共同政策。
高市上周成為日本首位女首相，其保守立場曾引發人們對兩國關系可能惡化的擔憂。高市上任後首個重大決定就是加快日本的防務建設，以遏制中國在地區的軍事野心。
習近平在會談伊始表示，願與高市早苗保持溝通，共同推動雙邊關系“走上正確軌道”。高市早苗則呼籲雙方進行“坦誠對話”
高市提及釣魚島、台海、在華日本人安全等議題
據共同社報道，在約30分鐘的會談結束後，高市向記者表示，她向習近平表達了對多項問題的關切，包括中國船只在日本實際控制、但中國聲稱擁有主權的尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近的活動、北京對稀土出口的限制措施，以及中國新疆地區和香港的人權狀況。
“我們重申了通過多渠道保持溝通的重要性。鑑於我們存在共同關切問題，對話顯得尤為必要，”高市說，並表示願繼續與習近平對話。
在談到南海及東海局勢，高市表示，她與習近平就危機管控及兩國防務部門間溝通的重要性達成一致。
在涉及台灣問題時，高市指出，她向習近平表示，台灣海峽的穩定是地區穩定的關鍵。
高市還表示，鑑於近期數起日本公民在華遇襲事件，她要求中方確保在中國居住的日本公民安全，並與習近平就數十年前朝鮮綁架日本人質問題交換了意見。
習近平提“村山談話”與四份政治文件
據中國官媒報道，習近平表示希望高市內閣“樹立正確對華認知”，“互為合作伙伴、互不構成威脅”，能“妥善管控分歧”，“避免讓矛盾分歧定義兩國關系。”
此外，習近平還敦促“恪守和履行中日四個政治文件”，即1972年、1978年、1998年和2008年簽署的四份政治文件中闡明的關於歷史和台灣等問題的原則。共同社評論稱這被視作是在向日本新首相發出警示。
1972年簽署的聯合公報指出，中國“重申台灣是其領土不可分割的一部分”，日本“充分理解並尊重這一立場”。
習近平還敦促東京秉持1995年日本已故前首相村山富市（Tomiichi Murayama）發表的“村山談話”精神。村山在該聲明中對日本殖民統治和侵略造成的“巨大損害和痛苦”表達了“深刻悔恨”和“由衷歉意”。
在出任首相前，高市曾多次參拜被中國視為日本軍國主義象征的靖國神社。她還曾表示，日本可以與台灣建立“准安全同盟”，並稱台海若爆發沖突，將構成“日本及其盟友美國的緊急事態”。
中國認為美日同盟損害自身利益，並敦促高市改善兩國關系。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 德正
其他人也在看
川普緊握習近平講悄悄話！網瘋猜講什麼
[NOWnews今日新聞]美國總統川普今（30日）與中國國家主席習近平在韓國釜山舉行「川習會」，雙方各自進行簡短發言後，進行1小時40分鐘會談，會後並未發表聯合聲明和記者會，但兩人離場時，川普在習近平...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
許毓仁看川習會：台灣未被納入討論就是警訊
[NOWnews今日新聞]中國國家主席習近平與美國總統川普（DonaldTrump），昨（30）日在韓國釜山舉行全球矚目的川習會，會後川普說2人沒有提到台灣，中國官媒《新華社》會後發布的通稿，同樣隻字...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
德語媒體：平起平坐的兩大超級大國
對於周四在韓國釜山舉行的中美首腦會晤，《新蘇黎世報》評論道，此次峰會不僅讓中國獲得了同美國平起平坐的超級大國地位，也讓習近平獲得了更多的時間和空間。《法蘭克福匯報》稱，釜山達成的協議，只是權力政治的權宜之計，特朗普和習近平的手指仍「扣著扳機」。德國之聲 ・ 7 小時前
川普秀「神秘小卡」！習近平笑瞇眼掀熱議
[NOWnews今日新聞]中國國家主席習近平與美國總統川普（DonaldTrump），30日在韓國釜山舉行全球矚目的川習會，美國白宮31日於官網公布多張相關照片，尤其是系列照片中可以看到川普伸出手朝習...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
白晝之夜秋日最大藝術盛會！三大觀展區域交管大眾交通工具情報
「2025臺北白晝之夜」將於114年11月1日下午2時至11月2日凌晨2時，於圓山地區及周邊舉行。配合展區規劃及活動安全，部分道路及自行車道將實施交通管制，提醒參加民眾、用路人及周邊居民多加注意。本屆活動適逢白晝之夜十週年，預期吸引大量人潮，特別呼籲市民朋友多加利用大眾交通運輸前往，減少周邊交通壅塞，共同打造安全順暢的夜間藝術盛會。景點+ ・ 9 小時前
甫和習近平會晤 高市早苗貼出與台灣APEC代表林信義合照
日本首相高市早苗今（31）日下午於韓國慶州亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，與中華人民共和國國家領導人習近平舉行首度會晤後，今日晚間在社群媒體發文，主動貼出與我國經濟領袖代表林信義寒暄的合影，並稱林信義為「台灣的總統府資政」，我外交部、駐日代表處也隨即轉發。高市早苗今日下午首次與習近平會晤，據中國官媒中央電視台新聞聯播報導，習近平提到，目前中日關係機遇和......風傳媒 ・ 5 小時前
客座評論：中國的無人工廠， 幾家歡樂幾家愁
政治學者張俊華認為，中國經濟的兩種極端， 隨著二十屆四中全會宗旨的公布，將顯得愈發明顯。高科技的制造業在今後10年將會有顯著的升級。但由於體制局限和萎靡的「內循環」，使得更多的中國人進入集體貧困周期。德國之聲 ・ 6 小時前
習近平是讀稿機！川普好奇寶寶眼睛狂瞄 近看手稿讓人吃驚
美國總統川普與中國國家主席習近平於本月30日，在南韓釜山舉行兩國領袖會議，雖然川普稱這次與習近平的會晤「非常好」，但漏網鏡頭也拍到，會談全程1小時40分，習近平幾乎都在當讀稿機，川普也好奇地望向他手中的手稿。鏡報 ・ 18 小時前
希望加強打入川普圈子 CNN驚爆台灣考慮改派駐美代表
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平，今（30）日在南韓釜山舉行全球矚目的川習會。CNN報導，儘管美方資深官員相信，川普不會在會談中被迫表態反對台灣獨立，但川普「拒絕排除」台灣將被牽扯進美中貿易談判的中廣新聞網 ・ 1 天前
當兵竟有家長群組！她傻眼「這不是幼稚園」 超瞎對話曝光
傻眼！一名網友在Dcard中發布貼文，透露最近家人當兵因此被拉入家長的群組，結果很多家長都在問記事本早已有的問題，其中一名家長反覆問問題，讓其他人不堪其擾，讓原PO傻眼表示，「當兵不是幼稚園欸」。貼文曝光後，引發網友熱議。鏡報 ・ 1 天前
台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅
台股31日震盪，尾盤爆量下殺，台積電（2330）最後一盤爆14,369張大量，下殺20元，終場翻黑收1500元，下跌5元...聯合新聞網 ・ 12 小時前
原來被誤會了30年！蚵仔煎洋芋片命名真相曝光 其實是廣島燒風味
該則貼文來自社群平台Threads，一名使用者透露，「蚵仔煎洋芋片其實是廣島燒口味，因當年擔心台灣人不熟悉這道日本料理，才改用大家耳熟能詳的蚵仔煎作為名稱。」貼文一出隨即引發熱烈迴響，吸引超過1.6萬人按讚，網友紛紛留言表示震驚，「難怪吃起來沒有蚵仔煎的味道」、「...CTWANT ・ 14 小時前
從冷臉到微笑 習近平今與高市早苗首會關注「表情外交」的訊號
日本首相高市早苗今（31日）將在南韓與中國國家主席習近平首次會面。日本經濟新聞指出，在中國外交中，領袖的表情與肢體動作帶...聯合新聞網 ・ 9 小時前
李在明接見黃仁勳 輝達將供韓逾26萬AI晶片
（中央社記者廖禹揚慶州31日專電）韓國總統李在明今天下午接見人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳及多名韓國龍頭企業領導人，發表輝達將提供韓國至少26萬片AI晶片的消息，並討論多項AI合作方案。中央社 ・ 14 小時前
新／北捷開了又倒退嚕！550名旅客被請下車 原因曝光：繼電器異常
台北捷運今（31）日19時許傳出板南線台北車站往昆陽方向載客後，往前行駛一小段距離又倒退回原站，車上的乘客也全被請下車，引起民眾錯愕。對此，北捷稍早證實，該列車疑似繼電器異常，目前已收回機廠詳查，影響550名旅客。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
離奇！海鯤號一出港就滲水 「抓漏」無解難下潛
潛艦原型艦海鯤號在第三次海測後，即回港調校未再出港，知情人士透露，主要為滲水問題信傳媒 ・ 15 小時前
習近平72歲還能「長高」？ 川習會身高差大幅縮水 網當偵探推「4種可能」.....
[Newtalk新聞] 當地時間 30 日，美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓釜山進行約 100 分鐘的閉門會談，國際社會也對美中兩個大國的元首會談內容感到好奇。然而，有眼尖的網友發現，與上次和川普合照時相比，此次習近平與川普的身高差距大幅減少，網友們也針對習近平如何縮短與川普身高差的議題展開激烈討論。 X 推主「方偉」對比川普、習近平兩人在 2017 年會面時拍攝的照片以及 30 日的合影後發現，自稱身高 190 公分的川普與身高 178 公分的習近平在 2017 年時，兩人的身高存在明顯差距，但在經過 8 年後，習近平竟然變得跟川普差不多高，離奇的現象令他直呼詭異。 中國國家主席習近平與美國總統川普周四（30日）在韓國釜山附近的金海空軍基地舉行歷史性面對面會晤，這是兩位領導人 6年來的首次正式會晤。 圖：達志影像／路透社 「方偉」認為，習近平與川普身高差距縮短一事，最多只會有 4 種解釋，分別是「習近平移植了兩條腿」、「習近平穿了 12 公分高的高跟鞋」、「習近平派出比自己更高的替身參加會議」以及「川普老了，身高開始縮水」。許多網友也在該則推文下展開討論，對這項議題發表看法。新頭殼 ・ 6 小時前
年度黑馬《光與影：33號遠征隊》Steam限時下殺史低價！2025必玩神作
由 Sandfall Interactive 開發的《光與影：33號遠征隊》在今年 4 月發售後在全球爆紅，從故事劇情到玩法都深受玩家喜愛，更被不少人評為自己的「年度最佳遊戲」，在 Steam 也獲得壓倒性好評的成績，而如果還沒入手的人有福啦！今（31）日遊戲在 Steam 下殺史低價八折，只要 790 元就能入手這款神作。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 16 小時前
Win10退場帶旺PC換機潮！法人點名這2檔組合 兼顧收益與防禦力
台股勇闖28,000點大關，國泰投信分析，近20年台股數據指出，11月開始台股上漲機率變高，除了隔年1月之外，一路到隔年7月都是上漲機率與報酬率較佳的月份，整體來看台股有望持續強勁走勢，但仍不可忽略回檔風險，建議投資人可考慮配置國泰永續高股息(00878），並搭配優質債券國泰10Y+金融債(00933B)，兼具成長與防禦優勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
高市早苗赴APEC擬見習近平 台日場邊會也「安排中」
亞太經濟領袖會議將在明(31)天正式登場，我國經貿談判代表跟美國已有場邊互動。領袖層級方面，日本首相高市早苗今天抵達南韓，日媒報導可望首度與習近平舉行首次元首會談，而我國也正安排台日領袖場邊會晤。TVBS新聞網 ・ 1 天前