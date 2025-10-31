習近平借APEC強化多邊形象 中日首腦首次會晤

（德國之聲中文網）周四（10月30日）美中會談結束後美國總統專機“空軍一號”離開韓國釜山機場，中國國家主席習近平則乘坐紅旗N701專車前往約80公裡外的亞太經合組織（APEC）峰會現場。

這一幕形成鮮明對比：特朗普短暫訪問後離場，習近平則准備登上以多邊外交為主角的舞台——在華盛頓看來，這類場合如今已屬“無關緊要”。亞太擁有全球增長最快的經濟體和關鍵供應鏈，卻在特朗普關稅政策下愈發動蕩。

令人存疑的"多邊主義" vs “美國優先”

美國轉向關稅壁壘和雙邊協議之際，北京則努力塑造自身為“自由開放貿易”的堅定擁護者——一個華盛頓主導了數十年的角色。

“踐行真正的多邊主義，提高以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制的權威性和有效性。”習近平在APEC開幕致辭中這樣說。

他呼籲各國領導人“推動國際經貿規則與時俱進，更好保障發展中國家正當權益”。

然而，許多亞洲國家對中國宣稱的“支持多邊主義”仍心存疑慮——他們擔憂北京在地區的強硬防務姿態、制造業主導地位，以及其在貿易爭端中使用出口管制等手段的意願。

特朗普“快閃”本次APEC峰會，標志著華盛頓對這一機構參與度的重大逆轉。美國在1989年與澳大利亞共同創建APEC，旨在通過貿易聯系亞太地區經濟體。

特朗普近來的關稅政策震動全球市場，迫使多數國家進行艱難的雙邊談判，並要求其承諾數千億美元的投資。

中國試圖利用特朗普政策帶來的不確定性，通過外交斡旋和市場布局為自己爭取更關鍵的市場——尤其是在經濟增長放緩、西方指責中國通過廉價出口加劇全球產能過剩的當下。

上周，中國總理李強出席了在馬來西亞吉隆坡舉行的東盟峰會（ASEAN Summit），並簽署了升級版的中國—東盟自由貿易協定。

與此形成鮮明對比的是，特朗普在東盟會議上只停留了六小時，簽署了四個貿易協議，但這些協議既沒有降低美國的貿易壁壘，有些甚至還附加了更多威脅性條款。協議規定，若某國與“危及美國核心利益”的國家深化關系，將面臨額外關稅——專家認為這明顯指向中國。

“升級版自貿協定只會進一步強化中國在區域經濟合作中的主導地位，”美國史汀生中心東亞項目聯合主任孫韻（Yun Sun）表示，“相比之下，美國與單個國家的雙邊貿易協議則更具臨時性和局限性。”

自由貿易的代價

盡管APEC峰會不太可能取得實質性突破，但分析人士指出，習近平此次出席APEC、李強出席東盟會議，本身就釋放出一個強烈信號：中國正在加大力度與區域國家建立關系。

孫韻表示，與中國持續而穩定的外交存在相比，美國的參與“不可避免地顯得選擇性和附帶條件”。

不過，許多亞太國家同樣對中國的經濟主導地位保持警惕——擔心其將貿易壁壘作為武器的意願，以及其出口導向模式造成的“低價傾銷”，可能導致本國工業空心化。

“中國經濟實力雄厚，是一個大國，他們試圖利用美國的關稅問題，把自己塑造成自由貿易體系的守護者或捍衛者，”日本外務省發言人北村俊博（Toshihiro Kitamura）在東盟會議間隙表示，“但對日本而言，情況並非如此。比如稀土問題上，他們試圖利用自身資源，將自己的政治立場強加於他人，我們不認為他們是真正的自由貿易擁護者。”

“中國全球南方項目”負責人埃裡克·奧蘭德（Eric Olander）指出，中國的戰略是“通過擴大貿易、基礎設施建設和供應鏈合作，將亞太地區經濟與中國深度綁定，最終使各國完全無法擺脫對中國經濟的依賴。”

中日舉行會晤

周五（10月31日）日本首相高市早苗與中國國家主席習近平會面，重申兩國致力於推動“戰略互惠關系”和構建“建設性、穩定關系”的共同政策。

高市上周成為日本首位女首相，其保守立場曾引發人們對兩國關系可能惡化的擔憂。高市上任後首個重大決定就是加快日本的防務建設，以遏制中國在地區的軍事野心。

習近平在會談伊始表示，願與高市早苗保持溝通，共同推動雙邊關系“走上正確軌道”。高市早苗則呼籲雙方進行“坦誠對話”

高市提及釣魚島、台海、在華日本人安全等議題

據共同社報道，在約30分鐘的會談結束後，高市向記者表示，她向習近平表達了對多項問題的關切，包括中國船只在日本實際控制、但中國聲稱擁有主權的尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近的活動、北京對稀土出口的限制措施，以及中國新疆地區和香港的人權狀況。

“我們重申了通過多渠道保持溝通的重要性。鑑於我們存在共同關切問題，對話顯得尤為必要，”高市說，並表示願繼續與習近平對話。

在談到南海及東海局勢，高市表示，她與習近平就危機管控及兩國防務部門間溝通的重要性達成一致。

在涉及台灣問題時，高市指出，她向習近平表示，台灣海峽的穩定是地區穩定的關鍵。

高市還表示，鑑於近期數起日本公民在華遇襲事件，她要求中方確保在中國居住的日本公民安全，並與習近平就數十年前朝鮮綁架日本人質問題交換了意見。

習近平提“村山談話”與四份政治文件

據中國官媒報道，習近平表示希望高市內閣“樹立正確對華認知”，“互為合作伙伴、互不構成威脅”，能“妥善管控分歧”，“避免讓矛盾分歧定義兩國關系。”

此外，習近平還敦促“恪守和履行中日四個政治文件”，即1972年、1978年、1998年和2008年簽署的四份政治文件中闡明的關於歷史和台灣等問題的原則。共同社評論稱這被視作是在向日本新首相發出警示。

1972年簽署的聯合公報指出，中國“重申台灣是其領土不可分割的一部分”，日本“充分理解並尊重這一立場”。

習近平還敦促東京秉持1995年日本已故前首相村山富市（Tomiichi Murayama）發表的“村山談話”精神。村山在該聲明中對日本殖民統治和侵略造成的“巨大損害和痛苦”表達了“深刻悔恨”和“由衷歉意”。

在出任首相前，高市曾多次參拜被中國視為日本軍國主義象征的靖國神社。她還曾表示，日本可以與台灣建立“准安全同盟”，並稱台海若爆發沖突，將構成“日本及其盟友美國的緊急事態”。

中國認為美日同盟損害自身利益，並敦促高市改善兩國關系。

作者: 德正