習近平偏執本性曝！紐時：清洗將領不為間諜

▲中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠落馬，因「嚴重違紀違法」，遭中國官方調查。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中共解放軍高層張又俠、劉振立落馬引發各界猜測，《紐約時報》報導，美國官員及情報分析師認為，習近平的恐懼程度超乎尋常，甚至是「極端程度的偏執」，且美國官員並未掌握到張又俠擔任美國間諜的證據。

《紐約時報》報導，北京上月底宣布中央軍委副主席張又俠及軍委、聯合參謀部參謀長劉振立上將因嚴重違法違紀接受調查，引發外界議論。尤其被認為對習相當忠心的張又俠，是中越戰爭老兵、在軍中享有崇高威望卻也被清算，令華府相當困惑。

廣告 廣告

而《華爾街日報》稱，部分中國軍官被告知，張又俠是美國間諜、向美方洩漏核武機密，但前任及現任美國官員都表示，並未掌握張又俠擔任美國間諜或交付核武資訊的證據。

美國官員也坦言，目前無法推斷習近平對這兩名高官出手的明確理由，但可能性包括「出於偏執而採取的行動、應對真實存在的政治挑戰，或是真正試圖解決解放軍高層的腐敗問題。」

德國政治學家迪爾蘇斯（Marcel Dirsus）指出，獨裁者往往把內部核心圈成員視為最大威脅，「身為獨裁者，你必須非常偏執……你周遭所有人都一直在說謊，永遠無法確定誰真的對你忠誠、誰又在欺騙你」，專制體制中清洗將領是常態，若將領表現出色又受部屬愛戴，會形成另一個權力中心，讓獨裁者感到威脅，但表現不佳獨裁者也會不滿意。

美國中情局（CIA）前中國分析師卡爾弗（John Culver）則認為，與其說偏執是習近平的缺陷，不如說是領導風格特徵，考慮到他在政治上摧毀的強大元老及體制，若非如此，他無法維持如此強大的地位這麼久。

外界也關注解放軍高層落馬，是否代表習近平與高級將領對於武統台灣的態度有所分歧。喬治城大學、美國外交關係協會（CFR）學者多希（Rush Doshi）指出，清洗行動可能對軍事規劃產生深遠影響，「黨與軍之間的不信任，可能導致對任何重大軍事行動產生猶豫，至少短期內如此。」

習近平也被認為，可能在明年的黨代會上尋求第四個任期，華盛頓史汀生中心中國問題分析師孫韻分析，若張又俠在這個最重要的政治議題上與習意見相左，將使張又俠變得極其危險，現在採取行動是為消除潛在的權力挑戰。

2012年至今，至少有17名解放軍將領遭撤職，其中8人曾任軍委高層，2023年初掌管戰區指揮或職能部門的30名將領，也幾乎被全遭開除或失蹤。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國文旅部宣布近期將恢復上海居民赴金馬旅遊！國台辦：樂見其成

馬年最鬧吉祥物！BBC、CNN關注中國「馬份春聯」爆紅 本人親轉發

台大學霸淪毒梟！化名「法老王」暗網販毒 林睿庠在美遭判30年