習近平健康問題牽涉國家存亡？洪耀南指習近平訪外個人用品全自備：不留任何生物特徵

中國國家主席習近平去年數度傳出中風，出席二戰抗戰80週年閱兵時的健康狀態令外界相當關注。對此，熟悉中國政治的淡江大學外交與國際關係學助理教授洪耀南今（4日）接受電台節目《新聞放鞭炮》專訪，他分析先前的中風傳聞按習近平消失的時間和如今狀態來看，比較可能是心血管疾病。他提到，習近平現在如同北韓領導人金正恩一樣，訪外都會自備所有用品，離開時全帶回中國以免「生物特徵外洩」。

有關習近平先前中風的傳聞，洪耀南表示，去年五月的確消失兩個禮拜，如果是兩個禮拜一般來說可能因年紀大，進廠保養都有可能，若跟心血管疾病比較接近的就是可能開刀裝個支架，那種可能性比較高。

洪耀南說，後來習近平有幾次的出訪都取消，因為他不能搭飛機，如果說是中風，依據現在的形態看起來應該沒有，習近平出席APEC去南韓，很多人都在觀察他的健康狀態。他說，習近平現在出訪已經算是相當大動作了，去的時候連床、枕頭，甚至馬桶都要搬到南韓去。



洪耀南說明，因為「東西」都要帶回家，不能留在韓國，已經跟金正恩一樣了，大家都關心他的健康問題，所以任何的的生物特徵都不能留在南韓，情況已經到一個國家領導人的生存危亡都影響著國家，就只有威權國家才會這樣。

(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網)

