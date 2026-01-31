習近平允解除對英國議員制裁 當事人反批工黨政府卑躬屈膝

首次上稿 01-31 22:11更新時間 02-01 06:34

〔編譯林家宇／綜合報導〕英國首相施凱爾1月31日結束中國國是訪問，此行獲中國國家主席習近平允諾解除對英國議員制裁。然而，獲解除制裁的英國上議院議員、御用大律師赫蓮娜．甘迺迪(Baroness Helena Kennedy KC)並不領情，認為這不過是施凱爾此行所獲得的微不足道回報。

北京於2021年3月以「散布新疆人權虛假訊息」為由，制裁5名下議院及2名上議院議員共7人。赫蓮娜．甘迺迪在「英國廣播公司」(BBC)節目「今夜世界」上談到，工黨政府取得北京讓步，辦到了兩位前保守黨首相卡麥隆、強生無法達成的成果。但比起解除制裁，向中方提出香港壹傳媒創辦人黎智英審判更加重要，「我不會大張旗鼓地為此慶祝，我認為這只不過是微不足道的回報，我更樂見黎智英獲釋」。

不僅赫蓮娜．甘迺迪，其他議員也批評北京「選擇性的移除制裁」，強調在黎智英仍遭監禁，以及維族持續受到迫害情況下，不會因中方移除制裁感到欣慰。

施凱爾向BBC證實，確實有向習近平關切黎智英案以及維吾爾族所受待遇等問題。

同獲解除制裁的保守黨前安全事務國務大臣杜耿涵，也在BBC節目批評施凱爾此行為英國爭取到的利益寥寥無幾，與中國達成的協議「難以置信的糟糕」，影響了「英國在世界上的立足之地」。他也批評工黨政府在中國行前卑躬屈膝，放行備受爭議的中國超級大使館興建，也沒有要求北京釋放黎智英。

