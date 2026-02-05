習近平先後與普丁川普通話 中國官媒：推動大國協調

（中央社台北5日電）中國國家主席習近平昨晚先和俄羅斯總統普丁舉行視訊會晤，後又和美國總統川普通話。中國官媒環球時報評論指出，此舉彰顯中國推動大國協調、維護全球戰略穩定的決心和行動。

環球時報評論指出，習近平與普丁的視訊會晤，延續了雙方在春節前夕保持密切溝通的傳統，體現了兩國元首深厚的個人友誼。習近平在會晤中表示，中俄要「堅定捍衛二戰勝利成果」。據中方說法，普丁則表示，俄方對俄中關係充滿信心，俄方願與中方繼續加強戰略協作。

評論指出，分析認為，在國際形勢愈發動盪的背景下，中俄將在重大事項上採取更多協調一致的行動。

在習近平與川普的通話部分，評論指出，習近平表示，中美要加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作。據中方說法，川普表示，願與中方加強合作、重視中方在台灣議題上的關切等。

評論指出，外媒普遍認為，通話展現出「中美關係的穩定跡象」。

評論還提到近期愛爾蘭、加拿大、芬蘭、英國等多國領導人密集訪中，中國掀起一股「外交熱潮」。評論說，「中俄美三國元首互動將這股熱潮推向新高，印證中國致力於推進大國關係協調合作，促進大國協調和良性互動，推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局。」（編輯：廖文綺/朱建陵）1150205